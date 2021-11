Von Clara Löffler

Graue Wände, grelles Neonlicht, ernste Gesichter, die durch labyrinthische Flure von Station zu Station eilen. Es gibt kaum einen Ort, den man schneller verlassen möchte als ein Krankenhaus. Insbesondere als junger Mensch tut man gerne so, als wäre der Mensch unverwundbar und das Leben ewig. Gespräche mit Freunden drehen sich darum, was man noch alles erleben möchte, wohin man als nächstes reisen oder welchen Beruf man später einmal ausüben möchte. Ein Beruf im Krankenhaus, zumindest einer, der Menschen nicht heilen kann, ist für viele unvorstellbar. Doch für genau so einen Beruf haben sich Sara Loy und Michaela Bayer vor fünf Jahren entschieden.

Sie sind 27 und 28 Jahre alt und arbeiten als Pflegefachkräfte auf der Palliativstation des Krankenhauses Großhadern. Hier liegen Menschen, für die es keine Chance mehr auf Heilung gibt. Loy und Bayer wollen deren letzten Tage so angenehm und würdevoll wie möglich gestalten, denn sie wissen, dass sie den Sterbeprozess ohnehin nicht aufhalten können. Die beiden können sich keinen erfüllenderen Job vorstellen. Im Gegensatz zu anderen Stationen habe man hier Zeit, sich wirklich auf den Menschen zu konzentrieren und nicht nur auf die Krankheit. Das zeigt sich auch in der Raumgestaltung, die sich vom Rest des Krankenhauses unterscheidet. Hier gibt es ein Wohnzimmer, bunte Bilder hängen an den Wänden, es steht sogar ein Klavier da.

Für das Gespräch haben Loy und Bayer ihre blauen Uniformen ausgezogen, sie tragen ein Kleid und hohe Absätze, einen roten Mantel und Turnschuhe. Selten haben Interviewpartner so viel gelacht. Jegliche Berührungsängste mit dem Thema verschwinden sofort. Man traut sich Fragen zu stellen, deren Antwort man scheut, für die man sich aber eigentlich brennend interessiert (SZ Plus). So geht es wohl auch vielen der 10.000 Follower, die den Arbeitsalltag von Bayer und Loy auf Instagram verfolgen. Unzählige Nachrichten erhalten die beiden täglich. Das Thema Tod ist eines, über das man nur notgedrungen spricht, an Karfreitag, an Allerheiligen oder wenn man persönlich davon betroffen ist. Der Account @elsa.palliative.care soll das ändern. Denn mit Tabu geht Unwissenheit einher und Unwissenheit fördert Angst. Loy und Bayer zeigen: Natürlich tut es weh, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber Sterben muss nicht schrecklich sein.

