Von Ekaterina Kel

Wer mittwochs zur Sendlinger Praxis "Die Kinderärzte" kommt, muss sich erst einmal draußen anstellen. Von 16.30 Uhr an ist Impfsprechstunde - und vor der Tür stehen schon die Eltern mit ihren Teenagern. Weil vorher noch Infektsprechstunde ist, will man auf Nummer sicher gehen und lässt die Patienten lieber an der frischen Luft warten.

Am Montag hat die Ständige Impfkommission die Corona-Impfung auch für alle Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren empfohlen. Das Interesse an der Impfung für Jugendliche hat seit dieser Woche aber weniger stark zugenommen, als sie es erwartet hatte, hat mir die Kinderärztin Martina von Poblotzki erzählt. Vermutlich liegt es an den Ferien.

In der Praxis durfte ich zwei Schwestern dabei begleiten (SZ Plus), wie sie ihre Spritze bekommen. Ich wollte außerdem noch allgemeiner wissen, wie es so läuft mit den Impfungen in den Kinderarztpraxen in München. Der Kinderarzt Philipp Schoof zum Beispiel erzählte mir, dass es durchaus auch Jugendliche gibt, die sich bewusst dagegen entscheiden. "An meiner Schule impft sich keiner", soll ihm ein junger Patient zur Begründung gesagt haben - dabei hätte er die Impfung sogar wegen einer Vorerkrankung dringend nötig gehabt. Andere wie die beiden Schwestern, die ich begleitet habe, hoffen einfach nur, dass sie überhaupt wieder normal zur Schule gehen können.

DER TAG IN MÜNCHEN

Münchner S-Bahn legt erneut Notfahrplan auf Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat von Samstag an wieder zum Streik aufgerufen, im Personenverkehr wird die Arbeit aber erst am Montag niedergelegt. Die S-Bahnen in München werden dann mindestens im Stundentakt fahren.

"Sie wusste nicht, dass sie in Tschechien ist" Nach dem Urlaub holen wir dich wieder: Mit diesem Versprechen lockt ein Münchner seine greise Mutter in ein billiges Pflegeheim ins Ausland - und lässt sie einfach dort, wie in einem Gefängnis. Nun wurde er wegen Freiheitsberaubung verurteilt.

Münchner Familie verharrt weiter in Kabul Die Familie wartet in Kabul auf die Ausreise, bislang vergeblich. Einem Freund der Familie zufolge hat die Mutter am Freitag einen erneuten Versuch gestartet, an den Flughafen zu gelangen.

Nach neuem Hinweis: Suche nach verschwundenen Frauen im Perlacher Forst Vor zwei Jahren verschwanden Maria G. und ihre 16-jährige Tochter, der Ehemann der Frau wurde in einem Indizienprozess verurteilt. Nun waren noch einmal 60 Einsatzkräfte im Perlacher Forst unterwegs - allerdings ohne Erfolg.

MÜNCHEN ERLESEN

KULTUR ERLEBEN

