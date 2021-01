Von Laura Kaufmann

Vielleicht geht es Ihnen so wie uns in der Home-Office-Redaktion, und ab und zu überfällt Sie eine beinahe schmerzhafte Sehnsucht nach früher selbstverständlichen Dingen. Vielleicht legen Sie gerade Brokkoli aufs Kassenband, penibel auf der Abstandsmarkierung stehend, und versuchen, trotz Erkältungsnase genug Luft durch Ihre FFP2-Maske zu bekommen. Und plötzlich könnten Sie lachen und weinen zugleich ob der Absurdität dieser Situation, die Sie noch vor einem Jahr nicht für möglich gehalten hätten. Vielleicht denken Sie dann an Ihren Alltag vor einem Jahr zurück und daran, wo Sie an einem Freitag- oder Samstagabend nach 21 Uhr gewesen wären.

Vielleicht ist es ein opulentes Mahl in Ihrem liebsten Sushi-Restaurant oder Ihrer liebsten Wirtschaft, das Sie sich vorstellen, mit vielen Freunden am Tisch. Vielleicht das Konzert einer Band, Sie mit der Masse hüpfend, laut, schwitzend und begeistert.

Vielleicht ist es die Bar ums Eck. Die, für die man sich nie besonders herrichten musste, aber konnte. Die, bei der Sie schon vorher wussten, was Sie bestellen würden. Die, auf die es oft hinauslief, wenn Sie mit Ihren Freunden loszogen. Die, in der es oft sehr, sehr spät wurde, in der sich die Euphorie vervielfachte und die Erinnerung verschwommen wurde; die, in der Abstand halten ein Witz war; die immer für Überraschungen gut, für Abstürze und Höhenflüge gleichermaßen verantwortlich war.

Vielleicht überkommt Sie der dringende Wunsch nach einem Abend voller Unvernunft und Übermut, voller Loslassen und Gehenlassen. So geht es uns in der Redaktion manchmal. Natürlich bringt es nichts, selbstmitleidig in dem zu schwelgen, was man gerade nicht haben kann. Damit unsere liebsten Bars ums Eck aber nicht in Vergessenheit geraten, haben wir Ihnen kleine Sehnsuchtstexte verfasst. In der Hoffnung, dass wir sie in einer Zukunft, in der wir den Brokkoli vielleicht wieder ohne Maske aufs Kassenband legen, noch genauso vorfinden, wie wir sie verlassen haben.

DER TAG IN MÜNCHEN

Nach Messerattacke: "Bitte sei mir nicht böse" Ein Mann muss nach dem Angriff auf den Partner seiner Ex-Frau für mehrere Jahre in Haft. Vor Gericht bittet er ihn um Entschuldigung und spricht Geschenkempfehlungen aus - bis die Richterin interveniert.

Angeklagter räumt Mitschuld im Prozess um Augustinum ein Die Hauptverantwortung trage jedoch eine andere Person, sagt der Ex-Geschäftsführer der Seniorenheime. Die Einrichtungen wurden bei dubiosen Immobiliendeals um Millionen geprellt.

Aus Cord wird Kranich Mitten in der Krise wechseln Café und Club die Besitzer. Für das Restaurant gibt es große Pläne, aber wie es mit der Indie-Disco weitergeht, ist offen. Zum Artikel

Proteste gegen die Münchner Stadtwerke In Unterföhring und auf dem Münchner Marienplatz hat eine Doppel-Demonstration gegen den Energieversorger stattgefunden. Die Forderungen der Protestierenden sind deutlich.

