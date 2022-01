Hunderte Menschen bei Corona-Protest in Innenstadt / S-Bahn-Krise: Brandbrief an Bahn-Vorstand

Von Andreas Schubert

Seit ich im Home-Office arbeite, fahre ich nur noch selten S-Bahn. Auch wenn das in der Regel gut funktioniert, habe ich trotzdem viele Pannen miterlebt - etwas, das mir heute weitgehend erspart bleibt. Andere aber können leider nicht von zu Hause aus arbeiten und müssen tagtäglich mit der S-Bahn zur Arbeit pendeln. Wie es ihnen da so ergeht, kann man den sozialen Medien entnehmen. Da wird viel rumgemeckert über unpünktliche oder ausgefallene Züge. Mal ist eine Weiche kaputt, mal ein Signal, mal streiken die Zugtüren.

Die Deutsche Bahn verspricht dann immer wieder Besserung. Aber in den vergangenen Monaten hat eine Pannenserie die Geduld der Pendler arg strapaziert und dabei dem Image der S-Bahn bestimmt nicht geholfen. Die Politik fürchtet, dass die angestrebte Verkehrswende ins Stocken gerät, wenn die Menschen dann doch lieber mit dem Auto zur Arbeit oder zum Shoppen in die Stadt fahren.

Deshalb haben der Freistaat, die Stadt München und die Landkreise im MVV-Gebiet nun einen Brandbrief an den Bahnvorstand verschickt, in dem sie in deutlichen Worten das Leid der Pendler schildern und Verbesserungen anmahnen. "Das verlorene Vertrauen der Fahrgäste lässt sich nur schwer zurückgewinnen. Der DB Vorstand muss jetzt endlich handeln!", fordert Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Die Verfasser haben die Bahnvorstände Richard Lutz und Ronald Pofalla zum Krisengespräch nach München eingeladen. Mal sehen, ob diese sich der Herausforderung stellen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Verwaltungsgericht kippt Protest-Verbot - mehr Demonstranten in der Innenstadt Hunderte Menschen folgen Aufrufen, ohne Anmeldung in München zu demonstrieren. Dabei gilt der Beschluss des Gerichts formal nur für den Antragsteller. Zum laufend aktualisierten Bericht vom Protest-Abend.

Aus Rot wird Schwarz Der Stadtrat beschließt für 2022 einen Haushaltsplan mit einem Plus von 127 Millionen Euro - gegen die Stimmen der Opposition. Deren Vorwurf: Grün-Rot "verfrühstücke" alle Rücklagen. Die Ursache für den Geldsegen ist eine regelrechte Gewerbesteuer-Rallye.

Stadtrat ringt um den Einsatz der Klimamilliarde Die Münchner Rathaus-Koalition will gegen die "Menschheitskrise Klimakatastrophe" ankämpfen, die CSU spricht von "Fundamentalismus". Ein Grundsatzbeschluss des Stadtrats listet nun 250 konkrete Schutzmaßnahmen auf.

Auto rammt Wagentür - wer muss zahlen? Eine Münchnerin will nach einem Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz die vollen Reparaturkosten erstreiten. Ohne Erfolg, denn dass die Tür schon offen stand, glauben ihr die Richter nicht.

