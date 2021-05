Ein leeres Klassenzimmer des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums: Hier soll am Mittwoch das Deutschabitur geschrieben werden.

Von Kathrin Aldenhoff

Eine Abschlussprüfung ist immer aufregend. In diesem Jahr ist das Abitur aber noch ein bisschen spannender als sonst, denn ob sie wirklich mitschreiben dürfen, das entscheidet sich für viele Schüler erst einen Tag vorher. Dann nämlich, wenn sie das Ergebnis ihres Coronatests haben. Ist das Ergebnis negativ, ist alles gut. Ist der Test aber positiv, dürfen sie nicht mitschreiben. Außer sie legen rechtzeitig das negative Ergebnis eines PCR-Tests vor, der das vorherige Selbsttest-Ergebnis korrigiert. Manche Schüler allerdings lassen sich gar nicht testen. Denn eine Testpflicht vor dem Abitur gibt es nicht.

Es ist also kompliziert in diesem Jahr, nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Schulen. Die müssen vier Arten von Räumen organisieren. Räume für Schüler, die negativ getestet wurden. Räume für Schüler, die sich nicht testen lassen. Räume für Schüler, die ihre Quarantäne unterbrechen (mit einem negativen Testergebnis). Und Räume für Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder mit jemandem zusammenleben, der besonders gefährdet ist.

Auch für die Lehrer ist es nicht einfach. Wer noch nicht geimpft ist, macht sich vielleicht Sorgen, wenn er Abituraufsicht in dem Raum hat, in dem die ungetesteten Schüler sitzen. Nein, leicht wird es nicht. War es aber noch nie. Wir werden das schon schaffen, so sagten es mir Schüler, Schulleiter und der Vorsitzende eines Lehrerverbands. Und ein Münchner Schulleiter stellte klar: Trotz der Rahmenbedingungen sei das kein Corona-Abitur. Sondern ein solides bayerisches Abitur.

DER TAG IN MÜNCHEN

Welche Regeln in München von Dienstag an gelten Der Inzidenzwert ist unter 100 und München kein Hotspot mehr. Statt der Notbremse gibt es nun weitreichende Lockerungen - ein Überblick.

Polizei will Präsenz im Englischen Garten erhöhen Flaschen sollen geflogen, 19 Polizisten verletzt worden sein: Die Randale am Wochenende im Englischen Garten soll nun Konsequenzen haben.

Trotz Millionenprovisionen Corona-Hilfe beantragt Andrea Tandler, Tochter des CSU-Granden Gerold Tandler, hat bei den Masken-Deals kräftig kassiert. Ihr Geschäftspartner bewarb sich dennoch um staatliche Hilfe. (SZ-Plus)

Je höher die Häuser, desto höher das Risiko Der Jagdfeldring in Haar ist nicht Köln-Chorweiler, dennoch hat die Gemeinde die höchste Corona-Rate im ganzen Landkreis München. Auch in Unterschleißheim und Taufkirchen denkt man über Impfaktionen in Hochhaussiedlungen nach. (SZ-Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg