DER TAG IN MÜNCHEN
Grundschüler verunglücken bei Ausflug mit dem Bus – ein Junge stirbt Der Reisebus mit den Zweit- und Drittklässlern stößt im Landkreis Dachau mit einem Linienbus zusammen. Eine zweistellige Zahl von Kindern wird verletzt. Die Unglücksursache ist noch unklar.
Rohde und Schwarz plant 65-Meter-Hochhaus neben Werksviertel Der Münchner Technologiekonzern will sein Firmengelände offener als bislang gestalten – und setzt dabei auf einen Entwurf des renommierten norwegischen Architekturbüros Snøhetta von „dezenter skulpturaler Präsenz“.
Wie scharf dürfen Wehrpflicht-Proteste ausfallen? Die Plakataufschrift „Friedrich stirb doch selber an der Ostfront!“ bei einer Münchner Demonstration gegen Militärdienst hat zu einem Ermittlungsverfahren geführt. Ist diese Aussage strafbar – oder von der Meinungsfreiheit gedeckt? Eine Einschätzung. (SZ Plus)
Rassismus gehört zum Schulalltag Die Zahl der gemeldeten Diskriminierungen steigt. Ein Drittel der 2025 bekannt gewordenen Vorfälle stuft die Fachstelle für Demokratie als strafrechtlich relevant ein. Was die Münchner Schulfamilien tun, um dem entgegenzutreten.
WEITERE NACHRICHTEN
Allianz-Arena: Engpässe bei Münchner U- und S-Bahn wegen Open-Airs und Bauarbeiten
Münchner Innenstadt: Gewaltdelikt im Bahnhofsviertel – Staus wegen Polizeieinsatz
Digitalisierung: Allach: Wo Siemens seine Loks neu erfindet
München: Anklage nach Angriff auf israelisches Generalkonsulat
Überraschende Besetzung: Petr Popelka wird neuer Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper (SZ Plus)
MÜNCHEN ERLESEN
UNSER GASTROTIPP
Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch
Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg