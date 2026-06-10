Was bei der Buskollision in Dachau passiert ist, wo der Technologiekonzern Rohde und Schwarz ein 65-Meter-Hochhaus plant, warum es Engpässe bei der Münchner U- und S-Bahn gibt und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Grundschüler verunglücken bei Ausflug mit dem Bus – ein Junge stirbt Der Reisebus mit den Zweit- und Drittklässlern stößt im Landkreis Dachau mit einem Linienbus zusammen. Eine zweistellige Zahl von Kindern wird verletzt. Die Unglücksursache ist noch unklar.

Rohde und Schwarz plant 65-Meter-Hochhaus neben Werksviertel Der Münchner Technologiekonzern will sein Firmengelände offener als bislang gestalten – und setzt dabei auf einen Entwurf des renommierten norwegischen Architekturbüros Snøhetta von „dezenter skulpturaler Präsenz“.

Wie scharf dürfen Wehrpflicht-Proteste ausfallen? Die Plakataufschrift „Friedrich stirb doch selber an der Ostfront!“ bei einer Münchner Demonstration gegen Militärdienst hat zu einem Ermittlungsverfahren geführt. Ist diese Aussage strafbar – oder von der Meinungsfreiheit gedeckt? Eine Einschätzung. (SZ Plus)

Rassismus gehört zum Schulalltag Die Zahl der gemeldeten Diskriminierungen steigt. Ein Drittel der 2025 bekannt gewordenen Vorfälle stuft die Fachstelle für Demokratie als strafrechtlich relevant ein. Was die Münchner Schulfamilien tun, um dem entgegenzutreten.

WEITERE NACHRICHTEN

Allianz-Arena: Engpässe bei Münchner U- und S-Bahn wegen Open-Airs und Bauarbeiten

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München: Anklage nach Angriff auf israelisches Generalkonsulat

Überraschende Besetzung: Petr Popelka wird neuer Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

SZ-Kolumne Typisch deutsch : Durch Markt und Bein Ein kleines Geschäft im Münchner Umland wird zum Auslöser einer Erinnerung an einen zerstörten Laden in Südsudan und hilft dabei, ein altes Trauma zu verarbeiten. SZ Plus Kolumne von Imaan Huseen Dinnle ...

Münchner Umweltforscher : Mit dem Zeppelin auf Spurensuche in der Arktis Der Umweltforscher Thomas Adam ließ mit seinem Team ein Luftschiff über Spitzbergen fliegen, um Schadstoffe zu messen. 100 Jahre nach dem ersten Zeppelinflug über den Nordpol. Zur Vorbereitung gehörte auch ein Eisbärenkurs. SZ Plus Von Martina Scherf ...

UNSER GASTROTIPP

Rabbit Bar : Eine Bar, in der Fuchs und Hase gemeinsame Sache machen Starke Drinks und gemütliches Ambiente haben die Fox Bar kultig gemacht. Mit der Rabbit Bar hat jetzt eine Schwester-Location eröffnet, die die Coolness des Fox in die Occamstraße bringt und dennoch anders ist. Von Leo Greinwald ...

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