Wer vor 56 Jahren einen Brand in einem jüdischen Altenheim gelegt haben soll, wie sich die Darstellungen zum Polizeieinsatz nach einem Schuss auf einen 14-Jährigen unterscheiden, warum die Eishockey-Liga NHL nach München kommt und mehr.

DER TAG IN MÜNCHEN

Schuss auf 14-Jährigen: Darstellungen zum Polizeieinsatz widersprechen sich Die Familie des Jugendlichen weist die Schilderung der Münchner Polizei „entschieden zurück“, spricht von Fesselung und Demütigung. Der Verletzte selbst konnte noch nicht befragt werden.

Einzeltäter legte Brand in jüdischem Altenheim Vor 56 Jahren starben sieben Menschen bei dem Anschlag auf die Einrichtung in der Reichenbachstraße. Nun legen sich die Behörden auf einen Verdächtigen fest.

Muss ein Reiseveranstalter bei späterem Abflug einen Urlaubstag erstatten? Statt eines Frühfluges nach Antalya konnte eine Urlauberin erst am Nachmittag in den Süden starten. Das wollte die Frau nicht hinnehmen und klagte.

Die NHL kommt nach München Die US-amerikanische Eishockey-Liga will nach Europa expandieren und verkündet den Start einer langfristigen Kooperation mit dem FC Bayern. Darunter fallen auch zwei Partien im SAP Garden.

„Ich würde gern mal eine Palette geretteter Mangos vor das Rathaus fahren“ Harry Gruber kann verstehen, warum Lebensmittel weggeworfen werden, aber akzeptieren kann er die Verschwendung nicht. Wie der Koch Obst und Gemüse rettet und warum er für mehr Wertschätzung von Essen kämpft.

WEITERE NACHRICHTEN

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UNSER PODCAST-TIPP

Podcastserie : Die Welle Die Eisbachwelle steht wie kein anderer Ort für ein urmünchner Lebensgefühl: Leben und Leben lassen. Aber was passiert, wenn jemand sein Leben in dieser rechtlichen Grauzone verliert? Eine Podcastserie über einen Ort, der reguliert werden soll – und gerade das auf keinen Fall will. SZ Plus ...

MÜNCHEN ERLESEN

Urlaubstag in der Maxvorstadt : Ein Viertel voller Gegensätze – die München lässig machen In der Münchner Maxvorstadt füllen Studierende Bars und Cafés, doch auch kunstsinnige Aktivitäten sind möglich. Denn nicht nur die Dichte an Lokalen, sondern auch die an Museen ist hoch. Und es gibt Orte, die wenig oder einfach gar nichts kosten. SZ Plus Von Jacqueline Lang und Johannes Simon (Fotos) ...

Tipps für erfolgreiches Verhandeln : „Argumente werden überschätzt“ Experte Jack Nasher über die Fragen, warum Frauen eigentlich besser verhandeln könnten als Männer und wieso manchmal ein Gummihuhn auf dem Tisch über den Erfolg des Gesprächs entscheidet. SZ Plus Interview von Alexandra Dobre ...

UNSER GASTROTIPP

Bar Monchalant : Pariser Akzente im Franzosenviertel Im Monchalant in Haidhausen treffen Charme, faire Weinpreise und kreative Cocktails auf Wohnzimmeratmosphäre. Über eine Bar, die ziemlich genau das ist, was sie sein will: ein Ort für die Nachbarschaft. Von Astrid Becker ...

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