DER TAG IN MÜNCHEN
Schuss auf 14-Jährigen: Darstellungen zum Polizeieinsatz widersprechen sich Die Familie des Jugendlichen weist die Schilderung der Münchner Polizei „entschieden zurück“, spricht von Fesselung und Demütigung. Der Verletzte selbst konnte noch nicht befragt werden.
Einzeltäter legte Brand in jüdischem Altenheim Vor 56 Jahren starben sieben Menschen bei dem Anschlag auf die Einrichtung in der Reichenbachstraße. Nun legen sich die Behörden auf einen Verdächtigen fest.
Muss ein Reiseveranstalter bei späterem Abflug einen Urlaubstag erstatten? Statt eines Frühfluges nach Antalya konnte eine Urlauberin erst am Nachmittag in den Süden starten. Das wollte die Frau nicht hinnehmen und klagte.
Die NHL kommt nach München Die US-amerikanische Eishockey-Liga will nach Europa expandieren und verkündet den Start einer langfristigen Kooperation mit dem FC Bayern. Darunter fallen auch zwei Partien im SAP Garden.
„Ich würde gern mal eine Palette geretteter Mangos vor das Rathaus fahren“ Harry Gruber kann verstehen, warum Lebensmittel weggeworfen werden, aber akzeptieren kann er die Verschwendung nicht. Wie der Koch Obst und Gemüse rettet und warum er für mehr Wertschätzung von Essen kämpft.
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