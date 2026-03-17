DER TAG IN MÜNCHEN

Wie Paare – nur ohne Liebe Sie kochen, streiten, schlafen im selben Bett – und sind doch nur Freunde. Immer mehr junge Menschen suchen Nähe jenseits der Liebe. Was das über ihre Generation verrät. (SZ Plus)

Das Schweigen des Oberbürgermeisters Dieter Reiter stürzt sich in den Straßenwahlkampf. Über sein umstrittenes Engagement beim FC Bayern will er nicht viel reden – und die noch offenen Fragen erst nach der Stichwahl beantworten. (SZ Plus)

Werden Kitas mit Ihnen teurer? Und bleibt es beim Mietenstopp? Wo sehen die beiden OB-Kandidaten Sparpotenzial in München und wie wichtig ist ihnen eine grüne Innenstadt: Das sagen Dieter Reiter und Dominik Krause vor der Stichwahl – ihre Antworten im Direktvergleich.

Proteste gegen Abschiebeterminal am Münchner Flughafen Der Bau könnte von 2028 an Zehntausende Ausweisungen pro Jahr ermöglichen. Kritiker sehen darin einen Widerspruch zur Weltoffenheit der Stadt. Innenministerium und Freistaat rechtfertigen den Plan.

Ist die Sensation aus Münchens Tierwelt gar keine? Die winzig kleine Zwergdeckelschnecke war als Entdeckung gefeiert worden, die ausschließlich an einer Bachquelle in einem Nobelviertel heimisch ist. Dabei könnte die Wahrheit ganz schnöde sein.

WEITERE NACHRICHTEN

München: Polizei sperrt Friedenheimer Brücke: Bombenexperten durchleuchten Partyfass

Eil-Beschwerde zurückgenommen: München macht Rückzieher – Tempo 30 am Mittleren Ring bleibt vorerst

Vor der OB-Stichwahl: Attacke am Wahlkampfstand: Münchner bedroht Grünen-Helferin

Wirtschaft: Fast jeden Tag entsteht ein neues Start-up in München

MÜNCHEN ERLESEN

Neustrukturierung in der München Klinik : Wartezeiten in der Notaufnahme? Soll es nicht mehr geben Vier, acht oder sogar 20 Stunden müssen Patienten in deutschen Notaufnahmen auf ihre Behandlung warten. Experte Tim Flasbeck erläutert, wie die München Klinik aus „diesem ineffizienten Wahnsinn herauskommen“ möchte. SZ Plus Interview von Nicole Graner ...

Beruf: Pizzabäcker und Designer : Mehl und Möbel Frederik Buchmann backt abends Pizza und entwirft ansonsten Stühle und andere Wohngegenstände. Über die Gemeinsamkeiten der beiden Jobs, die Vorteile seiner Berufe und wie man sie sogar vereinen könnte. Von Jacqueline Lang ...

UNSER GASTROTIPP

Café Buchwalsky : Ein gemütliches Café mitten im Gewusel Das Café Buchwalsky versteht sich als eine Mischung aus Frühstückslokal und alkoholfreie Tagesbar. Die Speisen sind so fein, wie es der Namenszusatz „Feinkost“ verspricht. Und wer einen Espresso am Tresen bestellt, darf sich kurz wie in Italien fühlen. Von Max Fluder ...

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