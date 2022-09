Die Maske darf auch bei der Podcast-Aufnahme nicht runter: Innegrit Volkhardt (links), Chefin des Hotels "Bayerischer Hof", und Ulrike Heidenreich, Leiterin des SZ-Ressorts München, Region und Bayern, fahren mit der Tram 19 am Promenadeplatz los.

Von Ulrike Heidenreich

Wieviel kostet die teuerste Suite im Hotel "Bayerischer Hof"? So viel sei schon hier verraten: 15 000 Euro. Pro Nacht. Wer kann sich das leisten und ist im Preis wenigstens ein eigener Butler drin? Wie kommt ein Luxushotel über die Runden, wenn reiche Russen wegbleiben? Werden in Hotels immer noch am häufigsten Bademäntel geklaut? Und gibt es eigentlich auch Gäste, die Innegrit Volkhardt am liebsten nie wiedersehen möchte?

Die 57-Jährige ist Chefin des Fünf-Sterne-Hotels "Bayerischer Hof" im Herzen von München. Sie ist Hotelkauffrau und Betriebswirtin, seit 1992 führt sie den traditionsreichen Familienbetrieb alleine. Obwohl sie unter den Reichen und Berühmten praktisch aufgewachsen ist, war sie bei einem ihrer Hotelgäste noch richtig aufgeregt, als sie ihn traf. Wer das war, warum die Chefin des Luxus-Hotels ausgerechnet vier Esel als Haustiere hält und was sonst so passiert in einer der ersten Adressen der Stadt, hat Innegrit Volkhardt mir verraten. Natürlich immer unter Wahrung höchster Diskretion.

Für die siebte Folge des Podcasts "München persönlich" der Süddeutschen Zeitung sind Innegrit Volkhardt und ich mit der Tram 19 vom Promenadeplatz bis nach Pasing gefahren. Für den Podcast geht es hier quer durch die Stadt. Mit der Tram, dem Bus, der U- oder S-Bahn, manchmal auch mit der Fahrradrikscha oder dem Taxi, fahren wir eine sehr persönliche Strecke ab.

Jeder Gast sucht sich den Weg selbst aus - und erzählt anhand der Strecke von aktuellen Projekten und persönlichen Plänen, von Themen, die die Stadt bewegen, und eigenen Lieblingsorten. Hören Sie doch einmal hinein in unseren Podcast.

