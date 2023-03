Bayerische Hausbau verlegt Sitz in Steueroase Pullach / Was wird aus Galeria-Kaufhof am Bahnhof?

DER TAG IN MÜNCHEN

Umzug in die Gewerbesteueroase Das traditionsreiche und hochprofitable Immobilienunternehmen Bayerische Hausbau verlegt seinen Firmensitz aus München nach Pullach. Und begründet das ganz offen mit "steuerlichen Vorteilen". (SZ Plus)

Schuhbecks Gewürzladen könnte bleiben, aber Starkoch soll Privatwohnung räumen Schuhbeck sei als "Mieter unzumutbar" geworden, heißt es. Für sein Geschäft am Platzl sind die Schulden inzwischen beglichen. Ob der Laden aber bleiben darf, liegt im Ermessen des Vermieters.

Wie eine Münchner Straße gerade ihr Schmuddel-Image verliert Nirgendwo in der Innenstadt wird auf engem Raum so viel abgerissen und neu errichtet: An der Schwanthalerstraße entsteht eine ganze Reihe von Bauprojekten, die das Viertel nachhaltig verändern werden. Ein Rundgang. (SZ Plus)

Was wird aus dem Kaufhaus am Hauptbahnhof? Am Montag wurde bekannt, dass der Standort geschlossen wird. Welche Szenarien nun für das Gebäude im Raum stehen.

Bayern-Fußballer Pavard wegen Alkoholfahrt verurteilt Der französische Abwehrspieler Benjamin Pavard vom FC Bayern muss wegen Trunkenheit am Steuer eine Geldstrafe bezahlen.

Schockmoment am Hauptbahnhof: S-Bahn überfährt Kinderwagen Passanten machen den Fahrer am Dienstagnachmittag auf den Wagen aufmerksam, der kann aber nicht mehr rechtzeitig bremsen. Alles geht glimpflich aus, trotzdem erleiden mehrere Personen einen Schock.

Stadtrat will nun doch eine Blue Lane während der IAA Die privilegierte Fahrspur soll dieses Jahr kürzer werden als 2021. Ob sie sich bis September umsetzen lässt, ist allerdings fraglich.

Prozess um Starnberger Dreifachmord: Welche Rolle spielte der Komplize wirklich? Der 21-jährige Samuel V. wurde als Mittäter zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Nun legen sowohl sein Verteidiger als auch die Staatsanwaltschaft Revision ein.

