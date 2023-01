Vom armen Bremerhaven ins reiche München: Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer freut sich, dass die Stadt Geld in die Hand nehmen kann, um hochwertig zu bauen.

Von Sebastian Krass

Kleine München-Quizfrage: Wie unterscheiden sich die Zuständigkeiten der Baureferentin und der Stadtbaurätin? Wenn Sie die Antwort kennen, können Sie direkt zum nächsten Absatz springen. Für alle anderen hier eine kurze Erklärung: Die Stadtbaurätin Elisabeth Merk, die dem Planungsreferat vorsteht, macht die großen Linien. Ihr Haus weist neue Baugebiete aus, es erteilt Baugenehmigungen und ist für den städtischen Wohnungsbau zuständig. Das Baureferat kümmert sich um viele Bereiche, die im täglichen Leben zu erleben sind: Bau und Unterhalt von Schulen, Tunnel, Straßen (auch Winterdienst), ebenso um die städtischen Parks.

Seit September hat München eine neue Baureferentin. Auf die pensionierte Ingenieurin Rosemarie Hingerl, die ihr Amt stets leise und zurückhaltend ausfüllte, folgte Jeanne-Marie Ehbauer, Architektin und Grünen-Mitglied. Mit meiner Kollegin Anna Hoben und meinem Kollegen Heiner Effern habe ich Ehbauer zu einem ausführlichen Interview getroffen. Wir lernten sie als eine Person kennen, unter der das Baureferat politischer und öffentlich bekannter werden dürfte.

Im Gespräch geht es um grüne Radwege, sanierungsbedürftige Brücken, die Neugestaltung des Max-Joseph-Platzes vor der Staatsoper - und Ehbauer erklärt, warum die Zerstörung des Stahlwerks in Mariupol auch Auswirkungen auf München hatte. (SZ Plus)

DER TAG IN MÜNCHEN

Aufzugfahrt endet für Dackel beinahe tödlich Das angeleinte Tier betrat den Fahrstuhl - sein Herrchen stand noch draußen, als die Türe zuging und der Hund alleine losfuhr.

Umzugspläne hinter der Rathausfassade Nach dem Aus von Sport Münzinger gibt es Begehrlichkeiten am Marienplatz: Ein "Europäisches Haus" ist im Gespräch und eine Erweiterung der München-Information. Bestehende Mieter sorgen sich nun, verdrängt zu werden.

"Einmal Biss, immer Biss" Seit 30 Jahren will die Straßenzeitung Menschen in Armut eine Stimme geben und Verkäuferinnen und Verkäufer in den Arbeitsmarkt integrieren. Warum manche aber gar keinen anderen Job mehr machen wollen.

Bürokratie in Zeiten der Wohnungsnot Ein Immobilienbesitzer will Räume im Souterrain an ukrainische Flüchtlinge vermieten. Das Landratsamt untersagt dies aus formalen Gründen - aber offenbar ohne profunde Prüfung.

Straßenreinigung beseitigt 47 Tonnen Silvestermüll Raketen, Böller, Flaschen: Die Straßenreinigung hat an Neujahr fast 50 Tonnen Silvestermüll beseitigt. Im Vorjahr seien es wegen der Corona-Verbote nur rund 32 Tonnen gewesen.

Streit endet mit Stich in den Hals Zwei Bekannte sollen an Silvester in Untersendling aneinandergeraten sein. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Eiskletterer aus München bei Bergunfall verletzt Vier Felsbrocken treffen den 24-Jährigen, als er ein eingeklemmtes Seil lösen will. Sein Kletterpartner kann ihn noch abseilen und zur Station einer Bergbahn bringen.

