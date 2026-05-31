DER TAG IN MÜNCHEN
Akteneinsicht bei der Lokalbaukommission? Aktuell kein Termin verfügbar. In einer Stadt, in der jedes Wohnungsprojekt zählt, hat Münchens Baugenehmigungsbehörde kaum noch Kapazitäten zur Bearbeitung. 300 000 Akten lagern hier im Keller. Die Klagen von Architekten und Immobilienmanagern - und die Antwort des LBK-Chefs.
Wenn das WM-Spiel um 3.30 Uhr beginnt Am 11. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Doch Anstoßzeiten zu nächtlicher Stunde durchkreuzen Pläne für größere Public Viewings. Gibt es trotzdem Hoffnung auf ein Münchner Sommermärchen?
Wie die gelbe Tonne in München funktionieren wird Von Anfang 2027 an wird die gelbe Tonne flächendeckend im Münchner Stadtgebiet eingeführt. Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Der Kandinsky, der ein Münter war Agnes Thum vom Auktionshaus Ketterer in München hat Bildern des großen Expressionisten nachgeforscht. Dabei ist sie nicht nur auf ein Gemälde gestoßen, das lange Zeit der falschen Person zugeschrieben worden ist (SZ Plus).
Neue Prognose stellt dritte Startbahn infrage Einem neuen Gutachten zufolge wird der Münchner Flughafen seine Kapazitätsgrenze auf absehbare Zeit nicht erreichen. Die Zahlen werden bislang jedoch unter Verschluss gehalten (SZ Plus).
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