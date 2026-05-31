Warum sich bei der Lokalbaukommission 300 000 Akten stapeln, ob es mit Public Viewing während der WM klappt, wie die gelbe Tonne in München funktionieren wird und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Akteneinsicht bei der Lokalbaukommission? Aktuell kein Termin verfügbar. In einer Stadt, in der jedes Wohnungsprojekt zählt, hat Münchens Baugenehmigungsbehörde kaum noch Kapazitäten zur Bearbeitung. 300 000 Akten lagern hier im Keller. Die Klagen von Architekten und Immobilienmanagern - und die Antwort des LBK-Chefs.

Wenn das WM-Spiel um 3.30 Uhr beginnt Am 11. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. Doch Anstoßzeiten zu nächtlicher Stunde durchkreuzen Pläne für größere Public Viewings. Gibt es trotzdem Hoffnung auf ein Münchner Sommermärchen?

Wie die gelbe Tonne in München funktionieren wird Von Anfang 2027 an wird die gelbe Tonne flächendeckend im Münchner Stadtgebiet eingeführt. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Der Kandinsky, der ein Münter war Agnes Thum vom Auktionshaus Ketterer in München hat Bildern des großen Expressionisten nachgeforscht. Dabei ist sie nicht nur auf ein Gemälde gestoßen, das lange Zeit der falschen Person zugeschrieben worden ist (SZ Plus).

Neue Prognose stellt dritte Startbahn infrage Einem neuen Gutachten zufolge wird der Münchner Flughafen seine Kapazitätsgrenze auf absehbare Zeit nicht erreichen. Die Zahlen werden bislang jedoch unter Verschluss gehalten (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Großer Polizeieinsatz: Drohnen-Alarm legt Münchner Flughafen für eine Stunde lahm

Uhrmacherhäusl in Giesing: Was sich in Münchens bekanntester Baulücke tut

Verkehrsunfall in der Dachauer Straße: Tram entgleist nach Zusammenstoß mit Auto: mehrere Leichtverletzte

Upskirting am Stachus: 58-Jähriger fotografiert Frauen heimlich unter den Rock

MÜNCHEN ERLESEN

Müller-Handwerk : Der Mann, der ein Stück Münchner Stadtgeschichte betreibt Seit 40 Jahren ist Stefan Blum Münchens einziger Müller. In seinem Betrieb mitten im Zentrum geht es neben gutem Mehl auch um historischen Wert: Die Mühle ist mindestens 456 Jahre alt. Ein Rundgang. SZ Plus Von Linus Freymark ...

Klinikum Harlaching : 13 Minuten pro Abteilung: Wie eine Klinik umzieht Im laufenden Betrieb zieht das Klinikum Harlaching vom Altbau in den Neubau. Gespräch über einen logistischen Coup: mit 48 Umzugshelfern, 500 Rollwannen für Infusionstechnik, 2000 Kisten für Akten und einem Tunnel für Patienten. Interview von Nicole Graner ...

UNSER KULTURTIPP

„Stustaculum“ in München-Freimann : So feiert man auf Deutschlands größtem Studenten-Festival 100 Auftritte auf fünf Bühnen, Blumenkronen binden und der Kleinkunstkampf um die „Goldene Weißwurst“: Zum „Stustaculum“ zwischen leerstehenden Wohntürmen werden 30 000 Besucher erwartet. Von Michael Zirnstein ...

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