Von Joachim Käppner

Am Dienstag, dem 6. Oktober, feiert die Süddeutsche Zeitung ihren 75. Geburtstag. Im zerstörten München ging eine wenige Seiten dicke Ausgabe in der Druck, drei Tage später, am 9. Oktober, berichtete die SZ in ihrer zweiten Ausgabe über die eigene Gründung. Die US-Militärbehörde hatte den ersten drei Herausgebern die nötigen Lizenzen erteilt und dies mit dem Auftrag verbunden, "daß die demokratischen Stimmen im Zeitungswesen Bayerns nach 12 Jahren des Stillschweigens wieder gehört werden". Die Druckmaschine für die erste Ausgabe war nicht mehr die jüngste, hatte aber in einem Keller den Krieg heil überstanden.

"Wir konfiszierten Gebäude, Maschinen, Rohmaterialien und gaben sie unseren Vertrauten, mit der Maßgabe, nun die Demokratie zu predigen." Das schrieb im Rückblick der für München zuständige US-Presseoffizier Joseph Dunner, ein deutschstämmiger Antifaschist jüdischer Herkunft, der 1933 geflohen war. Die Zeitung blieb unter alliierter Aufsicht bis 1949. Die ersten drei Lizenzen erhielten Franz Josef Schöningh, August Schwingenstein und Edmund Goldschagg. Erst sehr viel später kam heraus, dass Schöningh, einer der drei "Vertrauten", als Funktionär im deutsch besetzten Polen an den dortigen Verbrechen beteiligt gewesen war. Er schwieg darüber.

Vor der Gründung der Bundesrepublik litt die Zeitung in jeder Hinsicht Mangel, vor allem fehlte Papier. Sie erschien nur alle paar Tage und war manchmal nur vier Seiten dünn. Trotzdem hatte sie bald Erfolg, ihre Sonderausgabe etwa zu den Urteilen in den Nürnberger Prozessen 1946 gegen die Hauptkriegsverbrecher fand weite Verbreitung, die SZ-Autoren unterstützten das alliierte Gericht und seine Haltung. Von vornherein war der Aufbau der Demokratie ein Anliegen, das die SZ mit Verve unterstützte, und so sollte es bleiben.

DER TAG IN MÜNCHEN

Ein Bahnknoten aus Fallstricken Mehr Güterverkehr und ein Express-Zug zum Flughafen: Das soll der Ausbau der Gleise im Münchner Osten ermöglichen. Die Stadt besteht auf einen Tunnel, doch den lehnt die Bahn jetzt offiziell ab.

Fast acht Millionen Euro für eine Wohnung Trotz Corona-Krise bleibt die Nachfrage nach Immobilien hoch. Ein Kaufpreis wie der im Lehel ist aber die Ausnahme.

Erneut Warnstreik im Nahverkehr Die Gewerkschaft Verdi kündigt für den kommenden Freitag an, ihren Streik fortzusetzen. Betroffen sind dieses Mal die Linienbusse.

Mann soll Kinder eingesperrt und missbraucht haben David G. wird vorgeworfen, drei Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren vergewaltigt zu haben. Er selbst bestreitet das - er sei "so verliebt" gewesen.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg