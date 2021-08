Katholische Hassbotschaften / Großeinsatz an der Isar / Bierkrise

Von Franz Kotteder

Seit Beginn der Pandemie ist viel die Rede gewesen vom Schicksal der Gastronomen, die immer wieder zusperren mussten, dann wieder aufmachen durften, aber nur ein bisschen oder draußen oder mit Abständen, Plexiglaswänden zwischen den Tischen und vielen anderen Auflagen. Vergleichsweise wenig war die Rede davon, wie es den Münchner Brauereien in dieser Zeit ergangen ist. Wir wollen ja jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, aber müssen doch sagen: So leicht, wie man glauben möchte, hatten sie es dann auch wieder nicht.

Eher im Gegenteil. Je nach Ausrichtung leben die großen sechs in der Stadt - Spaten, Löwenbräu, Paulaner, Hacker-Pschorr, Augustiner und Hofbräu - von der Gastronomie, von Veranstaltungen und Festen. Die machen bis zu zwei Drittel des Umsatzes aus, und man kann sich vorstellen, dass das zu Problemen führt, wenn so ein Lockdown dann gleich ein halbes Jahr andauert. Dabei gibt es trotzdem erhebliche Unterschiede. Denn die Großbrauereien der Stadt sind recht unterschiedlich strukturiert: Zwei gehören zu einem belgisch-brasilianischen Braukonzern und haben praktisch keine eigenen Immobilien mehr, zwei gehören zur Schörghuber-Unternehmensgruppe, eine dem Freistaat Bayern und eine mehrheitlich einer Stiftung, die sich sehr dem Denkmalschutz verpflichtet fühlt.

Hinzu kommt, dass der Bierkonsum seit vielen Jahren immer weiter zurückgeht. In dieser schwierigen wirtschaftlichen Ausgangslage suchen die Unternehmen nach neuen Trends, um die Umsätze zu stabilisieren, selbst in einer Pandemie. Die einen bauen ihr alkoholfreies Getränkesortiment aus, die anderen setzen verstärkt auf Regionalität und Lokalkolorit, falls es ihnen nicht ohnehin schon eigen ist, und auch die Nostalgie spielt eine wichtige Rolle, wie manches Etikett ausweist, das optisch an die Prinzregentenzeit erinnert. Es gibt offenbar viele Wege, Durst zu bekämpfen, und die habe ich mir ein bisschen näher angeschaut (SZ Plus).

Großeinsatz an der Isar Der Polizei wurde eine Person im Wasser gemeldet, die womöglich in Not geraten sein könnte. Die Beamten sind mit Hubschraubern und mehreren Polizeistreifen im Einsatz.

Mehr als neun Jahre Haft für Online-Drogendealer Kiloweise Amphetamin, Cannabis oder Kokain und Ecstasy: Über eine im Darknet betriebene Plattform haben sieben Männer mit Drogen gehandelt. Der Hauptangeklagte stammt aus dem Landkreis München.

Gericht stoppt Hotel-Baustelle im Bahnhofsviertel Anwohner fürchten, dass durch den Neubau in der Schillerstraße Grundwasser in ihre Häuser eindringt. Die Stadt ließ den Investor trotzdem loslegen - doch die Erlaubnis für das Projekt steht auf der Kippe.

"Bitte schleich Di" Weitere Schauspieler sprechen sich gegen Theaterchef Pekny aus, der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt war und nach seinem Freispruch Intendant bleiben will. Drei Darsteller finden nun klare Worte.

Drei Porsche in Flammen Die teuren Sportwagen brannten in einem Carport in Thalkirchen komplett aus. Es entstand ein Schaden von zwei Millionen Euro.

