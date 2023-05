Ein Interview mit dem Leiter der Aufarbeitungskommission zu Missbrauch in städtischen Heimen, Proteste vor dem Auftritt des umstrittenen Historikers Daniele Ganser und mehr.

Von Anna Weiß

DER TAG IN MÜNCHEN

"Der Staat muss mehr tun" Ignaz Raab, 64, leitet die Kommission der Stadt München, die Missbrauch in Kinderheimen aufarbeitet. Der frühere Kriminalbeamte fordert einheitliche Regeln, um Betroffenen besser zu helfen, und kritisiert die Passivität der Politik. (SZ Plus)

Wenn sich die Isarphilharmonie nach Festival anfühlt Etwa 20 000 Menschen besuchen die 22. Ausgabe der Langen Nacht der Musik, der das schafft, was sonst nur im Biergarten funktioniert.

Generalkonsulat in München rechnet mit hoher Wahlbeteiligung bei der Türkei-Wahl 120 000 Deutsch-Türken aus halb Bayern können noch bis Dienstag im ehemaligen Kaufhof am Stachus ihr Kreuzchen machen für die Wahl von Präsident und Parlament in der Türkei. Einige von ihnen erzählen, warum ihnen das wichtig ist.

"Unverständlich und gefährlich" Daniele Ganser gilt als Star der verschwörungsideologischen Szene. Die Israelitische Kultusgemeinde, der Antisemitismus-Beauftragte und andere Experten üben scharfe Kritik am geplanten Auftritt des Schweizer Historikers im Münchner Circus Krone. Dort versteht man die ganze Aufregung nicht. (SZ Plus)

USA-Reise zu Ron DeSantis "Er ist der Einzige, der Trump verhindern kann"

Oktoberfest Schnelle Diagnose neben dem Bierzelt

Überfall in München Luxusuhren-Räuber fliehen mit dem Motorroller

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg