Von Sebastian Krass

Wenn man an die Präsenz des Tech-Konzerns Apple in München denkt, dann dürfte den meisten zuerst der große "Store" in der Rosenstraße einfallen. Wer ab und zu im Olympia-Einkaufszentrum ist, könnte die Apple-Filiale dort kennen. Weniger bekannt ist, dass der Konzern schon seit einiger Zeit 1500 Beschäftigte in München im Bereich Forschung und Entwicklung hat. Die meisten davon sitzen in einem Bürogebäude an der Arnulfstraße und direkt nebenan in Büros über dem ZOB. Von außen zu sehen ist das aber nur, wenn man genau hinschaut, zum Beispiel auf dem Klingelschild.

Diesen Bereich will Apple noch massiv ausbauen und dafür eine Milliarde Euro in drei Jahren ausgeben. Zwei Bürogebäude in der Maxvorstadt hat der Konzern schon angemietet. Nun soll direkt gegenüber offenbar ein drittes Grundstück hinzukommen, das Apple vom Freistaat übernehmen will. Dieser mögliche Deal wirft allerdings einige Fragen auf (SZ Plus).

Gut möglich, dass diese Überlegungen auch die Debatten wiederbeleben, ob München die Expansion von Konzernen wie Apple und Google fördern sollte. Dabei spielt immer auch die Sorge der Münchnerinnen und Münchner um den eh schon knappen Wohnraum eine Rolle - wobei die Leute, die mit den Konzernen neu nach München kommen, eher nicht für geförderte Wohnungen in Frage kommen. In diesem Kommentar geht es darum, was Apple, aber auch der Freistaat, zu den Debatten beitragen können.

DER TAG IN MÜNCHEN

Erste ukrainische Geflüchtete kommen in München an In der Stadt lebende Ukrainer und Helfer fahren auf eigene Faust an die polnisch-ukrainische Grenze, um dort ihre Angehörigen und Freunde abzuholen. Auch Reisebusse sind offenbar im Einsatz.

Dirigent Gergiev verliert Auftraggeber Wegen seines Schweigens zum Ukraine-Krieg gerät der russische Dirigent und Putinfreund Valery Gergiev immer mehr in Bedrängnis.

Auf Ex-Freundin eingestochen - Mann muss 14 Jahre in Haft Die 43-jährige Mutter überlebte wohl nur, weil ein Taxifahrer dazwischen ging - und nicht auf den Notarzt gewartet wurde. Ihr Ex-Freund wurde nun wegen versuchten Mordes verurteilt.

Die Buccaneers kommen nach München Das Team aus Tampa tritt beim ersten NFL-Punktspiel in Deutschland als Gastgeber an. Wer im Herbst der Gegner im Münchner Stadion sein wird, steht noch nicht fest. Aber einiges deutet auf ein Schmankerl hin.

Sternekoch Christoph Kunz verlässt Dallmayr Der 36-Jährige will sich nach acht Jahren eine neue Herausforderung suchen. Das "Alois Dallmayr" nimmt seinen Betrieb im Herbst wieder auf, dann unter einem neuen Küchenchef.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg