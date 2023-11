Mega-Konzert mit Ed Sheeran auf der Theresienwiese Der Künstler soll zur Eröffnung der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr auftreten. Eigentlich hatten die Organisatoren das Olympiastadion im Blick. Doch das ist schon besetzt - mit anderen Weltstars. (SZ Plus)

Die Angst, als jüdisch erkannt zu werden, ist zurück Die Israelitische Kultusgemeinde München will die Zeitung "Jüdische Allgemeine" nur noch in neutralem Umschlag zustellen lassen. Wie sich das Leben jüdischer Menschen in der Stadt seit dem Angriff der Hamas auf Israel verändert hat. (SZ Plus)

Der neue Christbaum am Marienplatz schwebt ein Die Serbische Fichte stand bislang auf dem Campingplatz am Bibisee, nun schmückt sie die Innenstadt - und auch mit den Christkindlmärkten geht es bald los.

Investor schlägt Deal vor Gericht aus Der Grundstückseigentümer des Uhrmacherhäusls und der Baggerfahrer wehren sich gegen ihre Geldstrafen aus erster Instanz. Im Berufungsprozess bietet der Richter nun sogar eine Einstellung gegen Geldauflage an - vergeblich. (SZ Plus)

München ist Deutschlands Pendlerhauptstadt Die Stadt hat deutlich größere Pendlerströme als Berlin oder Frankfurt. Woher die Menschen kommen, wohin sie fahren - und was sich sonst noch aus den offiziellen Zahlen ablesen lässt. (SZ Plus)

Feuer in der JVA Stadelheim - 17 Verletzte Am Mittwochnachmittag kommt es zu einem Brand in einer der Zellen. Mehrere Häftlinge müssen ins Krankenhaus.

Arbeiten für neue U-Bahn-Linie beginnen Die Stadtwerke untersuchen den Boden für die geplante U9 zwischen Sendling und Schwabing. Doch ob die Trasse zur Entlastung der Innenstadt überhaupt gebaut wird, hängt von einem anderen Faktor ab.

Lufthansa-Pläne Deutlich mehr Langstreckenflüge - und wieder mehr "A380"

Moosach Sanierung des Westfriedhofs - nach 120 Jahren

Versuchtes Tötungsdelikt in der Au 20-Jähriger sticht auf seinen Bruder ein

