Von Bernhard Hiergeist

Jetzt ist schon wieder was passiert. Der österreichische Schlagersänger Andreas Gabalier hat den Karl-Valentin-Orden der Münchner Narhalla bekommen. Gabalier, das ist der, dessen bekanntester Refrain "Hodi odi ohh di ho di eh" lautet. Und Valentin, das ist der, der für seine Komik und Sprachspielereien berühmt wurde, also bestimmt an so einem zünftigen Jodler nichts auszusetzen hätte. Fragen kann man ihn das aber natürlich nicht mehr. Valentin starb 1948.

Irgendwie passt das aber nicht zusammen, finden viele. Mein Kollege Thomas Becker war bei der Preisverleihung und umreißt die Bedenken so: Was hat Gabalier mit Valentin zu tun? Und ist der Gabalier nicht rechts, homophob und frauenfeindlich? Der Sänger grinste die Kritik mit einer kraftburschenhaften Jovialität weg, wie sie eben einen auszeichnet, der Zeilen im Gepäck hat wie Li-lipstick Lady, bitte schau mi ned so oan und im Musikvideo dazu dann mit besagter Li-lipstick Lady auf einem Einhorn davonreitet.

Schauspieler Ottfried Fischer wusste: "Valentin würde sich mehrmals am Tag im Grab umdrehen." Aber stimmt das? Einer von Valentins berühmten Sprüchen geht so: "Jedes Ding hat drei Seiten: eine positive, eine negative und eine komische." Wie sich jetzt viele empören und in der Interpretation dessen überbieten, was als im Sinne des Komikers zu gelten hat, während im Zentrum ein Künstler steht, der sich über das Etikett "selbsgerecht" nicht allzu laut beschweren dürfte - gut möglich, dass Valentin das ziemlich spaßig gefunden hätte.

Das Wetter: ein bisschen Schnee, dazu Glättegefahr! Später auch Sonne. Temperaturen bis zwei Grad.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Kohleblock im Heizkraftwerk Nord kann wohl nicht 2022 stillgelegt werden In ganz Deutschland sollen Kohlekraftwerke stillgelegt werden. Bei dem umstrittenen Münchner Block aber kann sich das verzögern - Bürgerentscheid hin oder her. Zum Artikel

Fünf Monate Utopie in der Alten Akademie Bei "SP CE" arbeiten mehr als 40 Kreative in der Alten Akademie zusammen. Was machen die eigentlich? Zum Artikel

Prozess: Flüchtlingshelfer zeigt Hitlergruß Mit der Geste habe er Pegida "einen Spiegel" vorhalten wollen. Verboten ist das in Deutschland in der allermeisten Fällen trotzdem. Zum Artikel

Grabstätten sind ein sensationeller Fund Auf einer Baustelle in Neuhausen sind Skelettreste aus dem späten 19. Jahrhundert gefunden worden. Anthropologen rekonstruieren nun die Geschichte der Toten. Zum Artikel

Green Book (OmU) | 04.02. Rio Filmpalast Oscar-nominiertes Filmdrama zweier Männer, deren Lebensumstände unterschiedlicher nicht sein könnten. Eine Freundschaft in der Zeit der Rassentrennung - unterhaltsam, musikalisch und politisch.

Jacob Collier | 04.02. Muffathalle Des jungen Colliers Mix aus Jazz, Funk, Folk und Gospel hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und sogar Jazzlegende Quincy Jones erreicht, der ihn als Manager unter Vertrag nahm.

Tickets gewinnen: Sir Tralala | 05.02. Milla Der Wiener Multiinstrumentalist David Hebenstreit alias Sir Tralala komponiert für Filme und Bühnen; seine Lieder handeln gerne von Säufern, Herumtreibern und Außenseitern.

WÄHRENDDESSEN IN...

Bayreuth: Schrödingers Kulturreferent Gibt es ihn? Oder gibt es ihn nicht? Und was passiert, wenn man im Büro nachschaut? Die Posse um den Posten des Kulturreferenten in der oberfränkischen Stadt gleicht einem quantenphysischen Experiment. Im Moment gibt es wieder einen, nachdem der vorherige nach recht kurzer Zeit schon wieder weg war. Ganz zu schweigen von den Jahren davor. Die Fluktuation der Referenten in Bayreuth in beeindruckend. Zur Kolumne

