Von Joachim Mölter

Es gibt Jahrestage, die man am liebsten nicht wahrhaben möchte, die man gerne verdrängen würde, an die man sich nicht erinnern mag - die aber einfach nicht aus dem Gedächtnis zu löschen sind. Also Jahrestage von schrecklichen Ereignissen aller Art. An diesem Samstag jährt sich beispielsweise zum 20. Mal der Amoklauf von Eching und Freising, bei dem damals ein junger Mann erst zwei ehemalige Arbeitskollegen, dann seinen früheren Schuldirektor und schließlich sich selbst getötet hat.

Es hat zwischenzeitlich sicher Taten gegeben, die tiefer im kollektiven Gedächtnis Deutschlands verankert sind - weil es mehr Tote gegeben hat, weil mehr davon im Fernsehen zu sehen war. Die Stichworte Erfurt und Winnenden fallen einem ein. Aber in Freising und Umgebung sind die Ereignisse vom 19. Februar 2002 immer noch sehr präsent. Meine Kolleginnen und Kollegen aus der dortigen Redaktion haben Menschen befragt, die das Geschehen damals miterleben mussten (SZ Plus). Sie schildern, was jener Tag mit ihnen gemacht hat, wie sie ihn verarbeitet haben - oder wie er noch in ihnen arbeitet. Dazu erklärt der Psychologe Hans-Joachim Röthlein, wie Menschen nach so einem Schock wieder ins Gleichgewicht kommen können (SZ Plus). Er hat damals Schüler und Lehrer betreut, und er war später auch noch in Erfurt und Winnenden im Einsatz.

Die Amokläufe von Eching und Freising sowie nur zwei Monate später an einem Erfurter Gymnasium haben auch nachhaltige Auswirkungen auf die Arbeit der Polizei gehabt. Die hat damals erkannt, dass sie ganz anders vorgehen muss bei diesen lebensbedrohlichen Einsatzlagen, wie solche Ereignisse im Fachjargon trocken genannt werden. Zwei Polizeibeamte, ein ehemaliger und ein aktiver, haben mir ein paar grundsätzliche Einblicke in die Entwicklung der Einsatzkonzeptionen gewährt (SZ Plus). Und ein Polizist hat mir aus seiner praktischen Erfahrung verraten, was noch besser werden könnte, in der Ausbildung und bei der Ausrüstung. Aber insgeheim haben alle gehofft, dass sie davon verschont bleiben, irgendwann an einen weiteren Jahrestag eines schrecklichen Ereignisses erinnert zu werden, das sie miterleben mussten.

DER TAG IN MÜNCHEN

Rauchsäule über der Stadt Flammen schlagen aus einer Lagerhalle in Freimann, die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot am Ort. Das Gebäude ist nicht mehr zu retten.

München hat wieder einen bayerischen Japaner Wammerl-Bao für den armen Samurai: Mit dem Ciao Chang an der Holzstraße hat die Stadt zwei Jahre nach dem Ende des Nomiya endlich wieder ein Lokal, das diese Crossover-Küche bietet.

Anna Hanusch will nicht mehr Baureferentin werden Die Grünen-Politikerin zieht Konsequenzen aus der Forderung der Regierung von Oberbayern nach einer Ausschreibung des Postens. Auch die Stelle des IT-Referenten wird frei: Thomas Bönig zieht es nach Stuttgart.

Bergung der zerstörten S-Bahnen abgeschlossen Die kaputten Zugteile sind abtransportiert, die Strecke bleibt aber wohl noch für mindestens eine Woche gesperrt.

MÜNCHEN ERLESEN

KULTUR ERLEBEN

