10. März 2019, 18:37 Uhr München heute Alltagsrassismus in München / Straßenschlacht auf der Schillerstraße

Von Martin Bernstein

Drei Wochen dauern die Internationalen Wochen gegen Rassismus, die am Montag in München offiziell eröffnet werden. Eine bundesweite Aktion. Allein in München sind etwa 120 Veranstaltungen geplant. Wie wichtig sie sind, zeigen die Entwicklungen der vergangenen Monate. Seit den rassistischen Ausschreitungen von Chemnitz beobachten Experten einen deutlichen Anstieg rechter Gewalt.

Das gilt auch für München. Wir berichten darüber, immer wieder. Wenn Menschen beschimpft, beleidigt, sogar verletzt werden, nur weil sie "anders" aussehen. Wir berichten auch über Äußerungen rechter Politiker, die aus Überzeugung - und mit Kalkül - Menschenfeindlichkeit salonfähig zu machen versuchen. Und wir berichten, wenn Rassisten Netzwerke knüpfen, im realen Leben wie im Internet.

Doch wie berichtet man über alltäglichen Rassismus? Über Ausgrenzung, die geschieht, indem etwas gerade nichtpassiert? Wenn in der Kirche dem "Anderen" der Friedensgruß verweigert wird. Wenn in der U-Bahn ein einziger Platz frei bleibt, der neben dem dunkelhäutigen Menschen nämlich. Ein Betroffener hat uns erzählt, wie sich das für ihn anfühlt. Wir sollten ihm zuhören - nicht nur in den Wochen gegen Rassismus.

Das Wetter: Schnee bei maximal vier Grad.

Der Tag in München

Kristina Franks Vorstellungsgespräch im Hofbräuhaus Die 37-Jährige nutzt das Schwabinger Fischessen, um sich bekannter zu machen. Denn viele Christsoziale kennen ihre OB-Kandidatin noch gar nicht so gut. Zum Artikel

Debatten unterm Jackson-Denkmal In "Leaving Neverland" berichten zwei Männer, als Kinder von Michael Jackson missbraucht worden zu sein. Über diese erneuten Vorwürfe gegen den "King of Pop" wird auf dem Promenadeplatz leidenschaftlich diskutiert. Zum Artikel

Straßenschlacht auf der Schillerstraße Hooligans schlägern sich vor der Partie Bayern gegen Wolfsburg mitten in der Stadt. Zum Artikel

Bäume blockieren S-Bahnen Sturmtief "Eberhard" wirbelt auch im Münchner Umland, an mehreren Orten stürzten Bäume ins Gleis. Zum Artikel

