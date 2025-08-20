Wie der Bierverkauf das Uni-Viertel spaltet, OB Reiter fordert den Stopp des Strafjustizzentrum-Verkaufs, MVG testet kleine Rufbusse am Stadtrand und mehr.

Von Hanna Emunds

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie der Bierverkauf das Uni-Viertel spaltet Die Stadt erlaubt Kiosken nach nur zwei Wochen, nachts wieder Bier anzubieten. Das Unverständnis von Anwohnern und Politik über diese Kehrtwende ist groß, die Freude aber auch. (SZ Plus)

OB Reiter fordert: Söder soll Verkauf von Strafjustizzentrum stoppen Der Oberbürgermeister will, dass der Freistaat in dem Gebäude bezahlbaren Wohnraum schafft. Und er erinnert an andere verkaufte Immobilien und Areale, bei denen diese Chance verpasst worden sei.

Wie aus dem Café Guglhupf drei Lokale werden Ende Juni hat das traditionsreiche Café Guglhupf in der Innenstadt zugemacht. Übernommen haben den Laden neue Betreiber, zwei davon sind schon bestens in der Münchner Gastroszene bekannt. Was sie in der Fußgängerzone vorhaben.

MVG testet kleine Rufbusse am Stadtrand Autonom fahrende Busse könnten in ein paar Jahren Münchner unkompliziert nach Hause bringen. Denn ein Einsatz der großen Busse lohnt sich am Stadtrand oft nicht – überdies fehlen die Fahrer.

WEITERE NACHRICHTEN

Rabatt Nachttaxi-Gutscheine für Frauen bleiben erhalten – aber nicht mehr für alle

Unfall Auto fährt quer über den Gärtnerplatz – 15-Jährige verletzt

Soziale Ungleichheit München verschiebt Armutsbericht – weil die Stadt sparen muss

Berg am Laim Psychisch Verwirrter attackiert drei Frauen

MÜNCHEN ERLESEN

Rollenbilder : „Auch Männer leiden unter dem Patriarchat“ Sind Männer wirklich toxisch? Oder stecken sie in einer Krise? Ein Gespräch mit Männlichkeits-Trainer Muriel Aichberger über diverse Rollenbilder, Druck und Selbstfürsorge. SZ Plus Interview von Corinna Koch ...

Hitzeschutz in der Stadt : Einfach mehr Bäume pflanzen? Schön wär’s Bäume tragen erheblich dazu bei, die Stadt an heißen Tagen herunterzukühlen. In München sollen deshalb Tausende zusätzlich gepflanzt werden. Doch das ist irre teuer und äußerst aufwendig. Und dann gibt es noch ein anderes Problem. SZ Plus Von Anna Hoben ...

UNSER GASTROTIPP

Little Café in Haidhausen : Kunst, Keramik und Kuchen Wer üppig frühstücken möchte, ist im Little Café am Wiener Platz falsch. Dafür gibt es dort verwunderliche Dinge zu entdecken – und für den Kuchen möchte man immer wieder kommen. Von Christina Lopinski ...

