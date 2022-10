Von René Hofmann

München hat viele bekannte Köche hervorgebracht, einer überstrahlte in seiner Außenwirkung lange aber die meisten: Alfons Schuhbeck. Im Fernsehen gab es kaum einen Topf, in den er seinen Kochlöffel nicht steckte. So wurde er zu einem weithin bekannten Botschafter der bayerischen Lebensart. Zudem errichtete er Am Platzl, also mitten im Herzen von München, ein Imperium, das seinen Geltungsdrang aller Welt vor Augen führte: Sternelokal, Bar, Kochschule, Gewürzgeschäft, Eisladen. Es gab scheinbar nichts, wozu Alfons Schuhbeck nichts Wohlschmeckendes einfiel.

Seit dieser Woche nun steht die Küchengröße auf einer ganz anderen Bühne. Vor dem Landgericht München I muss der 73-Jährige sich wegen Steuerhinterziehung verantworten. Ihm droht eine Haftstrafe - wie einem guten Bekannten von ihm, gegen den vor acht Jahren an gleicher Stelle wegen des gleichen Vorwurfs verhandelt wurde: Uli Hoeneß. Der einstige Präsident des FC Bayern wirkte auf dem ungewohnten Terrain damals verloren - "als wenn er statt Fußball Wasserball spielen müsste", wie meine Kollegin Annette Ramelsberger schreibt, die den Prozess, der Hoeneß ins Gefängnis brachte, damals beobachtet hat.

Prominente vor Gericht: Das ist immer wieder ein spannendes Thema. Zusammen mit den Justiz-Expertinnen Susi Wimmer und Annette Ramelsberger habe ich zusammengetragen, welch zum Teil kuriose Auftritte es da schon gab, von denen auffallend viele in München spielten (SZ Plus). Auch Boris Becker, Bernie Ecclestone und Jérôme Boateng mussten hier schon vor Richterinnen oder Richter treten und dabei erfahren: Wo Paragrafen zählen, hilft Glamour wenig. Wie es im Verfahren gegen Alfons Schuhbeck weitergeht, entscheidet sich am kommenden Mittwoch. Dann ist der nächste Verhandlungstag angesetzt.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie Münchens Schwimmbäder Energie sparen Überall wird Energie gespart. Das gilt auch für die Münchner Schwimmbäder. Ein Überblick, welche Temperaturen in den unterschiedlichen Becken herrschen - und ob sich ein Ausflug ins Umland lohnt. (SZ Plus)

Vom Sticheln und streicheln Die SZ feiert ihren 77. Geburtstag im Münchner Gärtnerplatztheater. Außer der Festrednerin Angela Merkel kommen auch die Leserinnen und Leser mit brillanter Kritik an ihrer Zeitung zu Wort - und der Kabarettist Markus Söder.

Corona-Inzidenz in München steigt auf mehr als 1000 Nach dem Oktoberfest sind die Werte auch in umliegenden Landkreisen sehr hoch. In den Kliniken sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkrankt. Der Rettungsdienst muss bis zu eineinhalb Stunden fahren, um Patienten unterzubringen.

Wieder Einschränkungen auf U3 und U6 Zwischen 8. Oktober und 18. Dezember müssen sich Fahrgäste auf Einschränkungen einstellen. Grund ist der Umbau des Bahnhofs am Sendlinger Tor.

So sieht der neue MVV aus Der Münchner Verkehrsverbund wechselt seine Farben und das Logo, in dem nun symbolisch der Fahrgast im Mittelpunkt stehen soll. Es wird allerdings Jahre dauern, bis alle Fahrzeuge in dem dunkleren Blau herumfahren.

Für immer Sommerstraße - Anwohner in Haidhausen uneinig Die Stadt hat von Juli bis September 32 verkehrsberuhigte Zonen eingerichtet, die bei vielen gut angekommen sind. In Haidhausen fordern Anwohnerinnen und Anwohner nun sogar eine dauerhafte Spielstraße - doch es gibt auch Gegner.

UNSERE LESE-EMPFEHLUNGEN

UNSER TIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg