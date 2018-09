5. September 2018, 19:19 Uhr München heute Schlecht verteilte Ärzte / Nördlicher Radschnellweg / Wetterbilanz

Von Bernhard Hiergeist

Oft liest man vom Ärztemangel auf dem Land. Neben Postfilialen, Wirtshäusern, Bäckereien machen dort auch viele Praxen zu, mangels Nachwuchs. Wo der stattdessen hingeht? In die große Stadt eben. München ist zum Beispiel mit Haus- und Kinderärzten überversorgt, rein rechnerisch. Auf einen Kinderarzt kommen knapp 1500 Kinder. Laut Bedarfsplanung sollten es 2400 sein.

Die Krux liegt im "rein rechnerisch". Denn die Praxen sind innerhalb der Stadt sehr ungleich verteilt. Manche arbeiten am Limit und darüber hinaus. Meine Kollegin Inga Rahmsdorf hat den Kinderarzt Philipp Schoof getroffen. Dessen Praxis ist jetzt schon für die nächsten vier Monate ausgebucht. Schoof sagt: "Wir schaffen es nicht mehr." Er nimmt keine Patienten mehr aus anderen Stadtteilen an.

Es ist verzwickt: Wo sich Mediziner niederlassen dürfen, regelt ein wahnsinnig kompliziertes System. Jemand hat sich Gedanken gemacht und es funktionierte, zumindest lange Zeit. Zugrunde liegt dem System eine Richtlinie aus dem Jahr 1992. Seitdem haben sich die Anforderungen an Ärzte aber vielfach geändert. Und München ist mit seinem starken Zuzug und der steigenden Geburtenrate ohnehin eine Anomalie. Vielleicht ist es Zeit, die strengen Regeln anzupassen.

Das Wetter: Sonne. Dann Quellwolken, die am Abend vielleicht Gewitter bringen. Temperaturen bis 25 Grad.

Der beste Weg kostet am meisten Geld Für einen Radschnellweg in den Norden liegen unterschiedliche Entwürfe vor. Die teuerste Route wäre auch die beste, allerdings würde sie viele Parkplätze schlucken. Zum Artikel

Das Wärmste, was jemals gemessen wurde Die Monate April bis August gehen in die Münchner Wettergeschichte ein. Selbst erfahrene Meteorologen sind erstaunt. Zum Artikel

Piper-Verlag klagt gegen AfD-Fraktion - wohl vergeblich Es geht um ein Buch von Außenminister Heiko Maas, dessen Cover die thüringische AfD verfremdet auf Facebook postete. Manipulation oder Satire? Zum Artikel

Bahnstrecke Feldmoching-Freising ab Dienstag wieder frei Die Strecke wird komplett erneuert. Noch gibt es viele Baustellen. Die Bahn aber verspricht, dass die Sperrung wie geplant aufgehoben wird. Zum Artikel

OOI | 06.09. Feierwerk Dieses Avant-Pop-Trio ist ganz besonders. Nicht nur ihre Musik ist total cool, sondern auch ihre Geschichte. OOI formten sich über Skype, jetzt trifft sich die Band zum ersten Mal auf Tour.

Sophie Hunger | 06.09. Freiheiz Sophie Hunger, längst keine unbekannte Sängerin mehr, bereichert nun auch endlich wieder München mit ihrer wunderschönen Stimme und ihren Songwriting-Künsten.

Freier 1. Donnerstag | 06.09. Haus der Kunst Das Haus der Kunst öffnet seine Türen und gewährt allen kostenlosen Eintritt. Zu sehen sind die Schauen zu "Vivan Sundaram" und "Generations Part 2: Künstlerinnen im Dialog".

Krumbach: Kein Anschluss bei der Finanzkasse Hätte der Schriftsteller Franz Kafka mal auf dem Münchner Kreisverwaltungsreferat eine Nummer gezogen, hätte er danach sicher keine Bücher mehr geschrieben, sondern wäre einfach so verzweifelt. Ist natürlich ein blödes Klischees, aber manchmal ist was dran. Eine durchaus kafkaeske Erfahrung machen derzeit Menschen in Schwaben. Wer die Finanzkasse in Krumbach erreichen will, zum Beispiel, sagen wir, wegen irgendeiner Absurdität wie einer Steuerzahlung oder so, bekommt nur ein Besetztzeichen zu hören. Seit Tagen. Die zentrale Finanzkasse für Nordschwaben ist nur noch per E-Mail oder Brief zu erreichen. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht.

