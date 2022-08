ADFC-Umfrage: Wie gut radelt es sich in der Stadt? / Käfervielfalt in München

Der Irisrüssler ist in Feuchtgebieten zu finden.

Von Kathrin Aldenhoff

Hinschauen muss man eben. Dann entdeckt man auch etwas. Einen Käfer zum Beispiel, der seine Eier ausschließlich in Schwertlilien ablegt. Einen, der nach Moschus riecht. Oder einen nur wenige Millimeter großen Stachelkäfer. Was sie verbindet? Sie krabbeln in München - und sind wohl den meisten unbekannt.

Das Wissen über die Natur und die Tiere, die in ihr leben, wird weniger - und das, obwohl es immer mehr Möglichkeiten gibt, sich darüber zu informieren, beklagt der Geschäftsführer der Kreisgruppe München des Bund Naturschutz, Rudolf Nützel. Nun gibt es noch eine Möglichkeit mehr, denn der Bund Naturschutz hat mit dem städtischen Referat für Klima- und Umweltschutz eine kostenlose Broschüre zu Münchens Käferwelt herausgegeben. Die Hauptdarsteller: der Dichtpunktierte Walzenhalsbock, der Irisrüssler und der Vierfleck-Rindenläufer.

Wer durch München krabbelt, wo welcher Käfer unterwegs ist und warum diese kleinen Tiere so interessant sind, das hat sich mein Kollege David Pister angesehen. Ich jedenfalls werde bei meinem nächsten Spaziergang durch die Stadt den Blick vor allem nach unten richten. Auf der Suche nach einem Exemplar der 1200 Käferarten, die durch München krabbeln.

Annäherung bei Verhandlungen mit Hinterbliebenen Die Angehörigen der elf ermordeten Olympiateilnehmer sollen ihre Entschädigungsforderung deutlich reduziert haben - und die Bundesregierung strebt weiter nach einer Einigung.

Geschäftshaus wird abgerissen - Pläne auch für Nachbarimmobilie Ein wenig spektakuläres Geschäftshaus in der Altstadt soll abgerissen werden. Was den Fall spannend macht, ist, wem das Gebäude gehört - und welche Pläne die Eigentümer auch für eine benachbarte Traditionsimmobilie haben. (SZ Plus)

Keine gute Note für die selbsternannte Radl-Hauptstadt zu erwarten Beim Fahrradklimatest vor zwei Jahren schnitt München nicht gut ab. Nun findet die Umfrage des ADFC wieder statt. Große Verbesserungen sind nicht zu erwarten.

Isarinselfest in München: Drei Tage, vier Bühnen, 50 Auftritte Nach einer abgespeckten Version im vergangenen Jahr kehrt das Isarinselfest am Wochenende in (fast) gewohnter Größe zurück.

Gorillas Lager in Schwabing darf bleiben - unter einer Bedingung Die Eröffnung des neuen Auslieferungslagers des Lieferdienstes Gorillas in der Angererstraße ist zulässig, allerdings nur mit reduzierten Betriebszeiten.

Klimaaktivisten legen 50 SUVs lahm Sie wollten gegen Klimakiller und Umweltzerstörung protestieren - und haben eine Menge Luft rausgelassen. In München ermittelt nun die Polizei deshalb.

