3-G-Regel im ÖPNV / Wie die Stadt in den zweiten Corona-Winter schlitterte

Impfzertifikat bitte vorzeigen: Kontrolle am Stachus

Von Andreas Schubert

Heute habe ich mir meine dritte Corona-Impfung geholt und bin irgendwie beruhigt in die U-Bahn gestiegen. Nicht unbedingt wegen der Impfung, der "Booster" braucht ja auch ein paar Tage, bis er in Schwung kommt. Es war vor allem, weil es nun auch im ÖPNV eine 3-G-Regel gibt. Denn dass auch Geimpfte sich und andere (wenn auch in geringerem Maße) mit dem Coronavirus anstecken können, ist ja nichts Neues.

Angesichts der exorbitant hohen Inzidenzen und Hospitalisierungsraten ist es deshalb richtig, dass nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete in Busse und Bahnen einsteigen dürfen. Das kann das ohnehin schon geringe Ansteckungsrisiko im Nahverkehr weiter verringern.

Bei einer ersten großen Schwerpunktkontrolle am Stachus musste die Polizei tatsächlich einige Fahrgäste, die keinen entsprechenden Nachweis dabeihatten, wieder wegschicken. Das löste laut Polizei nur leisen Unmut aus, andere fanden es auf Twitter wiederum "toll", dass es "endlich weniger Impfmuffel in der U-Bahn" gebe.

Künftige Kontrollen sollen stichprobenartig erfolgen, wie auch Fahrscheinkontrollen. Anders geht es gar nicht, sagen die Verkehrsunternehmen. Den Kontrolleuren kann man da nur wünschen, dass sie es nicht zu oft (oder besser gar nicht) mit aggressiven Impf- und Testverweigerern zu tun bekommen, wie es zum Beispiel die Gewerkschaft Verdi befürchtet.

