Wie München in Zukunft aussehen soll, warum Vermieter eine Stiftung für bezahlbare Mieten gründen und mehr.

Von Anna Weiß

DER TAG IN MÜNCHEN

Häuser für die Mieter retten Erbschaftssteuer? Schenkungssteuer? Von wegen. Die Genossenschaftsagentur Gima übernimmt Mietshäuser von privaten Eigentümern und erhält sie als bezahlbaren Wohnraum. Es gibt erste Erfolge. (SZ Plus)

Das Auto muss weichen - das Leben kann kommen Das Tal soll ein Boulevard werden und vor dem Patentamt könnten Isartreppen zum nächtlichen Feiern einladen: Ein Freiraumkonzept für die Münchner Innenstadt schafft mehr Platz zum Radfahren, Flanieren und Verweilen. Was die Stadtplaner konkret vorschlagen. (SZ Plus)

Freibad-Saison beginnt - Stadtwerke erhöhen Eintritt Die Ersten stehen bei zehn Grad schon um sieben Uhr am Schyrenbad an. Diesen Sommer sollen die Bäder länger geöffnet bleiben - doch Schwimmerinnen und Schwimmer müssen schon wieder mehr zahlen.

"Es wird Zeit, Klartext zu reden" Betroffene von Missbrauch und Gewalt in der katholischen Kirche pilgern mit dem Fahrrad zum Vatikan - um die Kirche zu Prävention und Aufarbeitung zu bewegen. Was sie von Papst Franziskus erwarten. (SZ Plus)

Der Schatz unter dem Schotter In Sauerlach sollen mit neuen Bohrungen gewaltige Mengen an heißem Wasser für die Fernwärme gewonnen werden. Davon könnte nicht nur der Ort profitieren, sondern auch die Stadt München - mit mehr als 100 000 Haushalten.

Prozess in München Wein - und dazu kiloweise Marihuana, Kokain und Amphetamin

Sexualverbrechen am S-Bahnhof Unbekannter fällt über junge Frau her

Ludwig-Maximilians-Universität Studierende besetzen stundenlang Hörsaal

