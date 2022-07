Die zweite Stammstrecke soll ein Bypass zur ersten werden und so das S-Bahn-Netz in München entlasten.

In der München-Redaktion ist seit Wochen ziemlich viel los. Die Stadt brummt im Hochsommer vor Veranstaltungen und Energie, die Coronazahlen steigen wieder deutlich und konstant, in der Stadtpolitik werden vor der Sitzungspause in den Ferien noch wichtige Entscheidungen getroffen. Einen vollen Terminkalender im Juli kennt man aus den vergangenen Jahren, wenn auch zuletzt etwas gebremst wegen der Pandemie. Doch heuer kommt oben drauf noch das Debakel mit der zweiten S-Bahn-Stammstrecke, dem größten und wichtigsten Infrastrukturvorhaben in München seit Jahrzehnten. Dass es hakt mit der Planung, dass der Bau nur langsam vorankommt, dass im Osten noch nicht mal Baurecht vorliegt, all das war bekannt. Aber dass sich die Bauzeit gleich um neun Jahre bis 2037 verlängern soll und dass die Kosten sich von 3,8 auf 7,2 Milliarden Euro fast verdoppeln sollen, das hat für mächtig Wirbel gesorgt. Nicht nur in der Politik. Aber dort vor allem.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP ließ Ende Juni ein Gespräch in der bayerischen Staatskanzlei platzen, als am Vortag bekannt wurde, dass es zentral auch um die Probleme beim Bau der zweiten Stammstrecke gehen sollte. Die Deutsche Bahn mauert nach wie vor, was das Zeug hält. Die Staatsregierung mault und schimpft in Richtung Berlin. Die Opposition im Landtag teilt gegen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und seinen Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) kräftig aus, der die fatalen Zahlen öffentlich gemacht hatte. Die Grünen würden die Grube am Marienhof am liebsten zuschütten und den Bau einstellen, die Mehrheit will das Projekt durchziehen. Doch alle fragen sich, wer die gut sieben Milliarden, bei denen es wegen der Inflation und der langen Bauzeit kaum bleiben dürfte, bezahlen soll.

Mein Kollege Klaus Ott und ich konnten diese entscheidende Frage am Donnerstagabend dem Mann stellen, der den größten Teil der Summe beisteuern soll. Um kurz vor halb acht klappte die Kachel von Bundesverkehrsminister Wissing auf unseren Bildschirmen auf. Etwa eine Stunde nahm sich der Minister Zeit, um zu erklären, in welcher Rolle er den Bund beim Bau der zweiten Stammstrecke sieht, was das Land Bayern leisten muss und warum er das Treffen mit Söder und dem Verkehrsminister Bernreiter kurzfristig abgesagt hat. Natürlich haben wir die Gelegenheit auch genutzt, um ihm ein, zwei grundsätzliche Fragen zum Zustand der Deutschen Bahn zu stellen. Wissing hat da eine klare Meinung, und nicht nur in diesem Punkt. Mit dem Bau der Stammstrecke will er nicht viel zu tun haben, bei den Zuschüssen will er aber das leisten, was gesetzlich vorgeschrieben und möglich ist. Da wird mancher in Bayern aufatmen, auch wenn das etwas verfrüht sein könnte.

DER TAG IN MÜNCHEN

Eltern stimmen Beitragserhöhung nicht zu - Kita feuert Zweijährigen Weil das Paar nicht binnen vier Wochen auf eine Mail antwortet, kündigt die Einrichtung dem Kind den Platz und vergibt ihn weiter.

Gefährliche Lässigkeit der Rollerfahrer Die Zahl der E-Scooter-Unfälle hat sich im vergangenen Jahr verdreifacht. Bei einem Sicherheitstraining erklärt das Klinikum rechts der Isar, welche Risiken die Flitzer bergen und wie man am besten damit umgeht.

Warum die Hofpfisterei weniger Brotsorten backt Die Hofpfisterei verkleinert ihr Sortiment, um Gas zu sparen. Chefin Nicole Stocker erklärt, warum bei einem Lieferstopp der Bäckerei als erstes der Hahn abgedreht wird und was man im Notfall noch beim Bäcker kaufen könnte.

Wer in München als arm gilt Die Stadt hat die Beträge neu berechnet, unter denen Haushalte offiziell als armutsgefährdet eingestuft werden. Wer allein lebt, für den liegt die Schwelle nun bei 1540 Euro netto im Monat. Was das für die Bürger bedeutet.

Keime im Naturbad Maria Einsiedel Das Freibad in Thalkirchen muss vorübergehend schließen. Wann es wieder öffnen kann, ist noch unklar.

