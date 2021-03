Von Ulrike Heidenreich

Die Verwirrung in der Münchner Innenstadt am Montagmorgen war groß. Nach den angekündigten Lockerungen des Corona-Lockdowns im Einzelhandel war nicht allen klar, wie die erste Shoppingtour nach so langer Zeit wohl aussehen könnte. Zumal erst am Sonntag, kurz vor knapp, der Inzidenzwert in München über den Schwellenwert von 50 gesprungen war. Dies bedeutet, dass Geschäfte ihre Kunden nur empfangen dürfen, wenn sich diese vorher angemeldet haben. Auch erlaubt das Prinzip namens "Click & Meet" den Zutritt nur, wenn pro 40 Quadratmeter Einkaufsfläche höchstens ein Kunde anwesend ist.

Sind nun die Läden offen? Darf man da einfach so hinein? So simpel waren diese Fragen am Montag nicht zu beantworten - und werden es auch in den kommenden Tagen nicht sein. Zumal sich auf wenigen Quadratkilometern in und um München recht unterschiedliche Einkaufshürden auftun. So hatten am Montag in mehreren Umlandgemeinden die meisten Läden geöffnet (weil hier der Inzidenzwert unter 50 liegt). In München herrschte das, was der Sprecher des Handelsverbandes Bayern als "großes Tohuwabohu" bezeichnet. Manche Unternehmen hätten ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt und konnten dann doch nicht öffnen.

Meine Kollegin Catherine Hoffmann hat sich rund um den Marienplatz umgeschaut und festgestellt, dass sich der Ansturm vor den Ladentüren in Grenzen hielt. Spontanes Shoppen war überall möglich. Wer vor einem Geschäft steht, findet meist einen QR-Code zur Anmeldung und ist drin. Meine Kollegin Evelyn Vogel kann ähnliches von den Museen berichten - die Sehnsucht nach Kultur ist groß und ein Besuch etwa im Haus der Kunst oder in der Kunsthalle München hat nach Voranmeldung reibungslos funktioniert. Mein Kollege René Hofmann musste ein wenig warten, vor den Kassen des Tierparks. Hier gilt überall Maskenpflicht für Menschen ab sechs Jahren. Aber auch dies und die Regel "eine Löwenlänge Abstand" lassen sich aber locker aushalten - mit der Aussicht auf den süßen, kleinen Otto, der immer mal wieder frische Luft vor dem Elefantenhaus schnappt.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wo es bei den kostenlosen Schnelltests hakt Pro Woche soll jede Person einen solchen Test machen lassen können, hat der Bund beschlossen. Doch Anspruch und Realität klaffen auch in München noch weit auseinander.

Angriff auf Fotograf bei "Querdenker"-Demo Der Mann hatte versucht, dem Fotografen die Kamera zu entreißen. Dieser konnte sich aber erfolgreich zur Wehr setzen, der Täter flüchtete. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Die Zukunft des Kinos bleibt offen Seit 1956 betreiben die Preßmars das Filmtheater am Sendlinger Tor, nun klagen die Eigentümer des Hauses auf Räumung. Im ersten Gerichtstermin konnte keine Einigung erzielt werden.

Die Parade im Wohnzimmer Auch die irische Tradition wird in München nur virtuell gefeiert. Die jährliche Parade wird durch einen Livestream ersetzt. Grüne Kleidung vorm Bildschirm ist optional.

MÜNCHEN ERLESEN

MÜNCHEN ERLEBEN

