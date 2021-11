Von Thomas Anlauf

Bei einem Spaziergang an der Isar ist in diesen Novembertagen von einer Klimakrise nicht viel zu spüren. Im Herbst wird es kühler als im Sommer, dann kommt der Winter. Aber spätestens hier beginnt das Problem: Bevor die Corona-Pandemie ausbrach, gab es ein Jahr lang schlicht keinen Winter. Die Skilifte standen still wegen Schneemangels - und das wird wohl auch mittelfristig die Zukunft des Wintersporttourismus in den bayerischen Alpen sein. In diesem Sommer standen an vielen Orten der Welt wegen der Hitze und Trockenheit ganze Landstriche in Flammen, in Deutschland fegten Tornados übers Land, kleine Bäche verwandelten sich in tödliche Wassermassen. Gerade verhandeln die Regierungschefs der Welt im schottischen Glasgow darüber, wie die Klimakrise, in der wir uns längst befinden, noch halbwegs beherrschbar bleibt. Es mag eigenartig klingen, aber einer Großstadt wie München kommt im Kampf gegen den Klimawandel eine entscheidende Bedeutung zu.

In der Serie "Die Stadt im Klimawandel - Wie München lebenswert bleibt" widmen sich Redakteurinnen und Redakteure der Münchner Lokalredaktion eine Woche lang der Frage, welchen Beitrag die Stadt und ihre Menschen gegen diese Klimakrise leisten können. Meine Kollegin Anna Hoben hat zum Auftakt aufgeschrieben, welche Anstrengungen das politische München bislang unternommen hat, wie möglichst bald eine Verkehrs-, Energie- und Ernährungswende gelingen kann und die Stadt es schaffen will, bis 2035 klimaneutral zu werden. Das ist nämlich das selbstgesteckte Ziel der Politik.

Anfänge sind gemacht, doch das genügt noch lange nicht, sagen nicht nur die Tausenden Aktivistinnen und Demonstranten von Fridays for Future, die seit Mitte Dezember 2018 auch in München auf die Straße gehen, um sich für ihre und unsere Zukunft und eine lebenswerte Zukunft dieser Welt einzusetzen. Ein Jahr später hat der Stadtrat den Klimanotstand ausgerufen, seit diesem Jahr gibt es ein eigenes Referat für Klimaschutz und Umwelt. München, "dieses Pünktchen auf der Erdkugel", wie SZ-Redakteurin Anna Hoben schreibt, kann viel bewirken. Damit es auch in Zukunft lebenswert bleibt.

