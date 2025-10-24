Chronisch krank, ein Kind mit Behinderung, alleinerziehend: Renate Keil-Diehl gehört nicht zu denen, die immer Glück hatten im Leben. Und doch ist sie eine Frau, die andere inspirieren kann.

Sie, ganz oben, über den Dächern der Stadt. Auf ihrem eigenen Balkon, in einem Haus, das zu großen Teilen ihr gehört – dass sie so weit kommen würde, das hätte sie als Kind wohl nicht einmal zu träumen gewagt. Renate Keil-Diehl ist 78 Jahre alt. In all diesen Jahren, in diesem bewegten Leben, hat sie gekämpft: um die Liebe ihrer Mutter, für ihren Sohn und um ihr Leben. Ihre Geschichte ist eine mit so vielen Wendungen, Schicksalsschlägen und Neuanfängen – wäre ihr Leben ein Drehbuch, würde es wohl keiner verfilmen: zu unrealistisch.