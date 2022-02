Von Joachim Mölter

Das erste, was mein Sohn am Donnerstagmorgen wissen wollte, war: Schaffst du's, Tickets zu organisieren? Da war es erst drei Minuten nach acht Uhr und gerade mal ein paar Stunden her, dass die amerikanische Football-Profiliga NFL an der Westküste der USA verkündet hatte, im kommenden Herbst zwei Mannschaften für eine Partie nach München zu schicken. Freilich nicht zu einem beliebigen Test-, Vorbereitungs- oder sonstigem Schauspiel, sondern zu einem richtigen Punktspiel, in dem es tatsächlich um etwas geht.

Bislang steht zwar nicht einmal fest, welche beiden Teams in der Fröttmaninger Arena auftreten sollen oder an welchem Datum das genau sein wird, aber allein die Nachricht, dass München der erste deutsche, ja sogar kontinentaleuropäische Schauplatz eines NFL-Punktspiels sein wird, elektrisiert die hiesigen Fans. Und nicht nur die: Die für den Sport zuständige Bürgermeisterin Verena Dietl hat sich umgehend ein Football-Trikot übergezogen, ein Käppi aufgesetzt und auf diese Weise ihre Freude über den Zuschlag auf Instagram verbreitet. Wie man den ellipsoiden (oder eierförmigen) Football korrekt greift und hält, muss sie allerdings noch lernen. Bei all der Expertise, die gerade unter jüngeren Münchnern herrscht, wird sich allerdings sicher schnell jemand finden, der es ihr zeigt.

Das allgemeine Interesse am American Football ist nicht neu, es gab schon in den Neunzigerjahren mal so etwas wie einen Boom - und in Berlin sogar die ersten Gastspiele von NFL-Profis, damals freilich nur im Rahmen der Saisonvorbereitung. Aber die Begeisterung für American Football ist in den vergangenen Jahren noch einmal enorm gewachsen. Mein Kollege Christoph Leischwitz kennt sich in dieser Sportart aus wie kaum ein anderer Journalist in Deutschland: Er hat aus den USA schon von Endspielen um die Meisterschaft berichtet, von den Super Bowls. Er hat hierzulande aber auch Jugendteams beobachtet wie das der Fursty Razorbacks aus Fürstenfeldbruck. Er kann also profund erklären, welche Wurzeln der American-Football-Sport in München hat, was der FC Bayern damit zu tun hat, dass sich die NFL ausgerechnet die bayerische Landeshauptstadt ausgesucht hat, und welches Spektakel auf die Stadt zukommt. Und natürlich hat er auch einen Tipp, wie man an die begehrten Tickets herankommt.

