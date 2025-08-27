Zum Hauptinhalt springen

Umweltschutz und WirtschaftKlimafreundlich ist out – wie grüne Start-ups darauf reagieren

Ein Landwirt aus Waldmünchen war der Erste, der sich für ein Kraftwerk des Münchner Start-ups Reverion entschieden hat: 2023 ließ er eine Biogasanlage auf seinem Hof bauen, die mit Gülle und Gras gefüttert wird.
Nachhaltige Technologien haben es inzwischen schwerer als vor einigen Jahren. Zwei Münchner Unternehmen zeigen, wie es trotzdem klappt.

Von Catherine Hoffmann

Im Münchner Westen, zwischen dem Kfz-Betrieb Georg Glas, der Schreinerei Seemüller und Franzi’s Hair Shop, steht ein unscheinbarer Industriebau mit Solardach. Drinnen tüfteln junge Ingenieure an einer Technologie, die gleich mehrere Probleme auf einmal lösen soll: Energieknappheit, Klimaschutz – und die Frage, wie man mit beidem Geld verdient.

