Hitzewelle : Wo München am kühlsten ist

Mehr als 30 Grad im Schatten brachten die jüngsten Hitzewellen. Doch die Temperaturen sind ungleich über die Stadt verteilt. In welchen Vierteln wird es besonders warm und wo ist es noch etwas erträglicher? Ein Rundflug über die Hitzekarte Münchens.