53-Jährige will Teller von Nachbar zurückholen – der fällt über sie her

Von Susi Wimmer

Es sei „eine gute Community“ im Mietshaus gewesen, erzählt Ilona M. (Name geändert), Grillen im Gemeinschaftsgarten, sich gegenseitig aushelfen und besuchen. Doch seit mehr als zwei Jahren meidet die 53-Jährige ihren Balkon, sie sitzt nicht mehr im Garten und bevor sie ihre Wohnung verlässt, schaut sie durch den Türspion, ob sich ihr Nachbar im Treppenhaus aufhält. Denn als sie von jenem Nachbarn einen Teller zurückverlangen wollte, fiel der über sie her und wollte ihre Hose öffnen. Ilona M. konnte sich mit einem Tritt in den Schritt befreien – und Boris R. (Name geändert) steht nun vor Gericht.