Der öffentliche Nahverkehr in München und Umland wird für viele Fahrgäste wieder kostspieliger: Nachdem die Verkehrsminister der Bundesländer am Donnerstag die Preiserhöhung für das Deutschlandticket von 58 auf 63 Euro beschlossen haben, erhöht der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund ( MVV ) ebenfalls die Preise. Darauf haben sich die Gesellschafter des MVV am Freitag geeinigt. Durchschnittlich steigen die Preise für die Tickets am 1. Januar 2026 um 3,9 Prozent.

Dabei werden die Preise für die verschiedenen Arten von Tickets unterschiedlich stark angehoben. So werden Monatskarten durchschnittlich um rund 4,3 Prozent teurer, die Wochenkarten um 6,1 bis 6,3 Prozent.

Doch die Preiserhöhung betrifft nicht alle Tickets, manche Preise bleiben gleich oder sinken sogar. Die Monatskarte S, das Sozialticket im MVV, kostet etwa in der Zone M nach wie vor 31,10 Euro. Neu ist von 2026 an die kostenlose Kindermitnahme bei der Single-Tageskarte. Für Fahrgäste aus dem Umland in den Zonen 2 bis 12 sinkt der Fahrpreis für Fahrten in einer einzelnen Zone bei Einzelfahrkarten, Tageskarten und auch bei der Streifenkarte – dort wird dann nur noch ein Streifen benötigt, bisher waren es zwei. Der Preis für das 365-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende bleibt unverändert.

Die durchschnittliche Erhöhung fällt heuer moderater aus als im Vorjahr, als die Preise um 4,9 Prozent stiegen. Dass es nun erneut teurer wird, rechtfertigt MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch auch mit dem aus seiner Sicht enormen Angebot im MVV. „Jeden Tag sind neben S-Bahnen, Regionalbahnen, U- und Trambahnen auch 1500 Regionalbusse und 500 Stadtbusse in München im Einsatz“, teilt er mit.

Für die zuverlässige Fahrgastinformation hingen auch außerhalb Münchens bereits 725 sogenannte DFI-Anzeiger an den Haltestellen, weitere 475 solcher digitalen Anzeiger seien in Planung. „Alles in allem geht es uns als MVV immer darum, den Fahrgästen das Einsteigen beziehungsweise Umsteigen in Bus und Bahn leichter zu machen“, so Rosenbusch. „Dieses umfassende System muss am Ende auch über die Fahrkarteneinnahmen finanziert werden.“

Das MVV-Tarifgebiet wächst am 1. Januar um die Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Mühldorf am Inn, Landshut sowie die Stadt Landshut. Fahrgäste können dann mit einem Ticket etwa vom Münchner Marienplatz bis in die Landshuter Altstadt fahren. Neben den klassischen Papiertickets und Handytickets in der App wird auch das elektronische Zahlsystem MVV-Swipe auf das neue Verbundgebiet ausgeweitet.

Ausgewählte Ticketpreise:

Wochenkarte, Zone M oder zwei Zonen: 23,80 Euro (bisher 22,40 Euro)

Monatskarte, Zone M oder zwei Zonen: 71,40 Euro (68,40)

Monatskarte 65, Zone M: 59,50 Euro (57)

Monatskarte 9 Uhr, Zone M: 63,50 Euro (60,90)

Gruppen-Tageskarte, Zonen M-5: 32,60 Euro (30,50)

Single-Tageskarte, Zone M oder Zone 1: 10,10 Euro (9,70)

Kinder-Tageskarte, alle Zonen: 3,80 Euro (3,70)

Einzelfahrt, Zone M: 4,20 Euro (4,10), Kurzstrecke: 2,10 Euro. (2)

Streifenkarte: 18,70 Euro (17,80)

Streifenkarte U21: 10,20 Euro (9,80)

Einzelfahrten innerhalb einer Zone in den Zonen 2 bis 12: 2,70 Euro (4,10)