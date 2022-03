MVV will Neun-Euro-Ticket schnell einführen

Was bedeutet das Entlastungspaket des Bundes für Abonnenten? Auch sie müssten von dem Angebot profitieren, sagt MVV-Chef Rosenbusch.

Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) will sich schnell an die Einführung des Neun-Euro-Tickets machen. Die Bundesregierung hat am Donnerstag im Rahmen ihres Energiekosten-Entlastungspakets auch ein ÖPNV-Ticket beschlossen, das drei Monate lang für neun Euro monatlich gelten soll.

Der MVV hat nun Gespräche mit dem Freistaat Bayern und den Verkehrsunternehmen im Verbund angekündigt. Derzeit seien aber noch Konkretisierungen durch den Bund erforderlich. MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch teilte am Freitag mit, dass auch Abonnenten vom neuen Angebot profitieren müssten. Er bitte alle Kundinnen und Kunden, ihre Abos nicht zu kündigen, sondern weitere Informationen abzuwarten.