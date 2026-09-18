Die Preise für Bahnen und Busse im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund ( MVV ) steigen zum Jahreswechsel stärker an als im Vorjahr. Vom 1. Januar 2027 an kosten Tickets nach Angaben des MVV durchschnittlich 4,9 Prozent mehr als bisher. Diese Anpassung erfolge, um die gestiegenen Betriebskosten, insbesondere für Treibstoffe, aufzufangen, teilt der MVV mit. Preise für stark nachgefragte Tickets wie Kurzstrecke (2,10 Euro), Einzelfahrkarte für die Zone M oder für eine einzelne Zone (4,20) und für die Kindertageskarte (3,80) bleiben unverändert. Beim Sozialticket wird die Sperrzeit zwischen sechs und neun Uhr abgeschafft.

Eine Wochenkarte für die Zone M beziehungsweise zwei Zonen kostet künftig 25,80 Euro statt bisher 23,80 Euro, für die Zonen M-5 ist eine Wochenkarte für 87,30 Euro erhältlich (bisher 80,60 Euro). Die Preise der Monatskarte 65 werden in ähnlichem Maße erhöht wie die anderen Monatstickets. Eine Monatskarte 65 für die Zone M oder zwei Zonen kostet künftig 62,30 Euro (59,50), und für die Zonen M-5 beträgt der neue Preis 93 Euro (88,80).

Im neuen Jugend- und Ausbildungstarif entfällt die Unterscheidung nach Altersstufen. Es wird künftig nur noch eine Wochenkarte und eine Monatskarte geben. Der Preis für die Wochenkarte in der Zone M oder in zwei Zonen wird einheitlich bei 18,70 Euro, vorher 16,70 Euro im Ausbildungstarif (AT) 1 und 17,90 Euro im AT 2, und für die Monatskarte bei 54,20 Euro (vorher 50 beziehungsweise 53,60) liegen.