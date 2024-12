„MVV swipe“ heißt das Smartphone-basierte Check-in-Check-out-System, von dem vor allem Gelegenheitsfahrer profitieren sollen.

Das neue Ticket funktioniert so: Beim Einsteigen checkt der Fahrgast mit dem Smartphone mit einem Wisch nach rechts ein und beim Aussteigen mit einem Wisch nach links wieder aus. Umstiege zwischendurch erkennt das Telefon von selbst, nach der Fahrt wird automatisch der günstigste Fahrpreis berechnet.

Der Vorteil für Menschen, für die das MVV-Tarifsystem ein unübersichtlicher Dschungel ist: Die Gefahr, dass sie ein falsches Ticket lösen und unfreiwillig zu Schwarzfahrern werden, gibt es mit MVV swipe nicht mehr.

Wer mehrere Fahrten am Tag unternimmt, zahlt nicht mehr als den Preis für eine Tageskarte, aktuell wären das etwa in der Zone M 9,20 Euro, vom Fahrplanwechsel am 15. Dezember an wären es 9,70 Euro. Wer mehrere Zonen durchfährt, zahlt entsprechend mehr. Abgerechnet wird die Fahrt anschließend digital, etwa über die Kreditkarte. „Kosten-Airbag“ nennt MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch die Preisgrenze. Ein weiterer Clou: Nutzer des Tickets können weiter Fahrgäste mit wenigen Klicks hinzufügen, auch für sie gilt der günstigste Preis. Und: Sollte jemand nach der Fahrt auszuchecken vergessen, erinnert ihn oder sie MVV swipe per Push-Nachricht daran.

Drei Jahre hat der MVV das System unter dem Namen „Swipe and Ride“ (etwa: wisch und fahr) getestet. Daran haben sich rund 12 000 Kunden beteiligt. Jetzt ist das System marktreif und in die genannten Apps integriert, der Download einer zusätzlichen App ist nicht notwendig.

Auch die Umland-Bewohner profitieren

„Damit der ÖPNV für die Bürgerinnen und Bürger attraktiv und zukunftsfähig ist, ist neben einem sehr guten Angebot und bezahlbaren Preisen ein einfacher Zugang zu Bus, Tram und Bahn entscheidend“, sagt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). „Mit dem neuen MVV swipe sind wir hier einen großen Schritt weitergekommen.“

Auch die Bewohner des Umlands profitieren von dem neuen Ticket, wie der Ebersberger Landrat und Sprecher der MVV-Landkreise, Robert Niedergesäß (CSU), erklärt. „Gerade auch für unsere Gelegenheitskunden in den Landkreisen schafft das neue Angebot einen deutlich einfacheren Zugang zur S-Bahn und zum Regionalbus.“

MVG-Chef Ingo Wortmann, der auch Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen ist, kann sich ein bundesweites ähnliches Ticket vorstellen. Für Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) ist das Angebot zumindest „ein weiterer Schritt zu einem für die Fahrgäste komfortablen elektronischen Ticketsystem in ganz Bayern“.