Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) ist weiter auf Wachstumskurs. Vom 1. Januar 2025 an gehören auch die Landkreise Landsberg am Lech und Weilheim-Schongau dazu. Doch das ist nicht alles: Schon 2026 könnte der MVV zum XXL-Verbund werden. Denn der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) zeigt ebenfalls Interesse, sich mit dem MVV zusammenzuschließen. Laut MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch könnten schon nächste Woche in Augsburg und Umgebung die entsprechenden Beschlüsse fallen. Der MVV-Chef ist überzeugt, dass dann auch die bisherigen Gesellschafter zustimmen.