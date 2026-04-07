Im Flachland ist schon Frühling, während auf Deutschlands höchstem Berg nach wie vor exzellente Bedingungen für Skifahrer und Snowboarder herrschen. Viele Münchnerinnen und Münchner zieht es auch mit dem Regionalzug Richtung Alpen, um in Garmisch in die Seilbahn zum Skigebiet Zugspitze umzusteigen. Noch bis Anfang Mai sind die Lifte und Seilbahnen in dem Gletscherskigebiet geöffnet.

Andere fiebern bereits dem Winter-Anschlussprogramm in den bayerischen Alpen entgegen. Diese sind auch in diesem Jahr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von der Landeshauptstadt aus erreichbar.

Alpenbus verbindet in Ost-West-Richtung

Seit vergangenem Dezember bietet der MVV entlang der Alpenkette ein neues Angebot an, das aber auch für Menschen aus der Landeshauptstadt reizvoll ist: In Ost-West-Richtung verbinden drei Linien als sogenannter Alpenbus Murnau im Westen mit Rosenheim im Osten – gleich fünf Landkreise und die Stadt Rosenheim werden von den Linien X380, X381 und X990 bedient, und das täglich im 60-Minuten-Takt von sechs bis 21 Uhr.

Insbesondere am Wochenende nutzen den Alpenbus nicht nur Menschen aus dem Oberland, schließlich werden die Haltepunkte Murnau, Penzberg, Bad Tölz, Gmund, Agatharied, Miesbach und Rosenheim auch von Regionalzügen angefahren. Dies ermöglicht ein schnelles Umsteigen auf die Alpenbus-Linien und die Weiterfahrt zu Freizeitspots. Nicht zuletzt die Linien der Oberlandbahn Richtung Lenggries, Tegernsee, an den Schliersee und nach Bayrischzell gehören auch und gerade im Sommer zu den beliebtesten Strecken für Tagestouristen aus München – und binden den Alpenbus hervorragend an.

Neu sind die „Garmischer Sommertickets“

Erstmals bietet der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) die „Garmischer Sommertickets“ an, die eine Anreise vom Münchner Hauptbahnhof ins Werdenfelser Land mit den Verkehrsmitteln des MVV samt Berg- und Talfahrt ermöglichen.

Mit dem Garmischer Sommerticket können Tagestouristen aus München bis ins Werdenfelser Land und auf die Zugspitze fahren. Ute Wessels/dpa

Gebucht werden können zwei Varianten: Am 4. Mai startet das Sommerticket „Zugspitze“, das die Hin- und Rückfahrt nach Garmisch-Partenkirchen beinhaltet sowie die Rundfahrt oder Berg- und Talfahrt mit der Zahnradbahn, Gletscherseilbahn und Seilbahn auf die Zugspitze. Dieses Programm kostet für Erwachsene von 15 Jahren an 94,50 Euro – Kinder bis 14 Jahre zahlen 12,50 Euro. Für das Sommerticket „Garmisch Classic“ mit einer Rundfahrt der Alpspitzbahn, Hochalmbahn und Kreuzeckbahn zahlen Erwachsene – inklusive der Anreise aus der Landeshauptstadt – 60,50 Euro, Kinder acht Euro. Das Ticket gibt es vom 14. Mai an.

Buchbar sind Tickets an den DB-Automaten der Münchner S-Bahn sowie in den S-Bahn-Kundencentern. Das Deutschlandticket gilt natürlich im Regionalverkehr bis Garmisch-Partenkirchen, enthält jedoch keine Berg- und Talfahrten; Tickets etwa für die Gletscherseilbahn, die Alpspitzbahn oder die Kreuzeckbahn müssen Nutzer des Deutschlandtickets separat erwerben.

Für Bernd Rosenbusch, Geschäftsführer des MVV, ist das Garmischer Sommerticket zudem mehr als ein rein touristisches Angebot für die Münchnerinnen und Münchner. Es soll auch dazu beitragen, das vom Verkehr stark belastetet Werdenfelser Land und seine Bewohnerinnen und Bewohner zu entlasten. Mit dem Sommerticket, so Rosenbusch, sollen Menschen dazu bewogen werden, vom Auto auf den öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen.

Bergbus hat sich bereits bewährt

Zudem setzt der MVV in diesem Jahr ein Programm fort, dass sich seit 2021 zum Erfolgsmodell entwickelt hat. Am 23. Mai startet der Bergbus, der auf zwei Linien touristisch attraktive Destinationen in den bayerischen und österreichischen Alpen bedient.

Im vergangenen Jahr haben die Fahrgastzahlen auf den Bergbus-Linien mit etwa 11 500 Ausflüglern einen neuen Höchstwert erreicht – gegenüber dem Vorjahr konnte der MVV die Zahl der Reisenden um etwa 60 Prozent steigern. Die mit Abstand beliebteste Linie stellt dabei der 996er-Bus dar, der von Pasing aus ins Ostallgäu und den Landkreis Weilheim-Schongau fährt. Auf dieser Tour werden unter anderem die Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau sowie mit einem Abstecher die Wieskirche angefahren. Der Bus macht aber auch Station in Pfronten, Nesselwang und Vils in Tirol; zu den beliebtesten Ausflugszielen gehört auch die Tegelbergbahn bei Schwangau.

Diese Route fährt der 996er-Bus SZ-Grafik

Der Bus 396 startet am Münchner Ostbahnhof und fährt über die Salzburger Autobahn und den Irschenberg ins Oberland und bis nach Tirol. Auf der Tour werden die Ortschaften Fischbachau, Bayrischzell, das Ursprungtal und Hinterthiersee in Tirol angefahren – von dort aus sind zahlreiche Wanderungen möglich. Auch die Wendelsteinbahn wird von zahlreichen Tagestouristen genutzt.

Der Wendepunkt für den Bus 396 ist Hinterthiersee. SZ-Grafik

In diesem Jahr startet die Bergbus-Saison am 23. Mai und dauert bis Ende Oktober; die beiden Linien werden immer samstags, sonntags und feiertags auf jeweils zwei Fahrten zu den beliebten Ausflugs- und Wanderzeilen bedient, die sonst mit Bus und Bahn von München aus eher schwer zu erreichen sind.

Seit 2024 ist der Bergbus in den MVV integriert, dementsprechend gelten die MVV-Tarife und aktuelle Fahrgastinformationen sind über die Informationskanäle des Verkehrsverbunds abrufbar. Über die MVV-App können Sitzplätze in den Bussen reserviert werden, da beide Linien über Autobahnen führen und daher keine Stehplätze erlaubt sind. Zudem sind die Kapazitäten in den Bussen begrenzt. In den Bergbussen gilt auch das Deutschlandticket.