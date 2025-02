Nach den jüngsten Beitritten der Landkreise Landsberg am Lech und Weilheim-Schongau zum Münchner Verkehrsverbund (MVV) will sich nun auch der Landkreis Landshut anschließen. Das hat der Landshuter Kreistag am Donnerstag beschlossen. Der Beitritt wird am 1. Januar 2026 vollzogen – von diesem Zeitpunkt an gelten im Busnetz und auf der Schiene die Tarife und Bedingungen des MVV. An diesem Freitag, 21. Februar, entscheidet auch der Landshuter Stadtrat über einen Beitritt.