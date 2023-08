Von Heiner Effern und Andreas Schubert

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) weiß nicht, wie sie die angestrebten Ziele der Verkehrswende hinbekommen soll. Drei von zehn Wegen, die in der Stadt zurückgelegt werden, sollen bis 2025 über den öffentlichen Nahverkehr laufen. Es sei unklar, "ob das vom Stadtrat beschlossene Modal-Split-Ziel für den ÖPNV in München in Höhe von 30Prozent derzeit erreichbar ist", erklärte ein Sprecher. Der dafür nötige Angebotsausbau mit mehr Fahrten von Bussen, Tram und U-Bahn sei "nicht finanziert", es würden "in hohem Maße die erforderlichen Mittel" fehlen. Diese müssten vorwiegend vom Bund und vom Freistaat Bayern kommen. Nicht viel besser sieht es bei den großen Bauprojekten für den öffentlichen Nahverkehr aus.