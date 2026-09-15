Wenn am kommenden Samstag, 19. September, das Oktoberfest startet, wird es nicht nur auf der Theresienwiese rundgehen. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel werden wieder an die Grenzen ihrer Kapazität kommen.

Wie jedes Jahr weitet die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) deshalb ihr Angebot während der 16 Wiesn-Tage aus und setzt zusätzliches Personal sowie mehr Fahrzeuge ein, um den enormen Besucherandrang zu bewältigen. Täglich seien insgesamt mehr als 230 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine reibungslose Abwicklung des Betriebs im Dienst, teilt die MVG mit.

Für Aufsicht und Service setzt die MVG allein im U-Bahnhof Theresienwiese jeden Tag rund 85 Mitarbeitende ein. Zusätzliches Personal ist auch an der benachbarten U‑Bahn-Station Schwanthalerhöhe sowie am Hauptbahnhof, im U-Bahnhof Goetheplatz (U3/U6) und am Odeonsplatz (U4/U5) im Einsatz. Auch der U-Bahnhof Poccistraße wird während der Wiesn von der U3 und U6 wieder angefahren. Von dort ist es ebenfalls nur ein kurzer Fußweg zum Festgelände.

Externe Unterstützung bekommt das MVG-Team in diesem Jahr von sieben anderen Verkehrsunternehmen: aus Amsterdam sowie von der niederländischen Eisenbahn, aus Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart und Wien. Die externen Mitarbeiter helfen unter anderem bei der Fahrgastlenkung und der Zugabfertigung am Bahnsteig.

Neben Polizei und U-Bahn-Wache sind zudem zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochbahn-Wache aus Hamburg bei der MVG zu Gast, um Sicherheitsaufgaben zu übernehmen. Im U-Bahnhof Theresienwiese ist ein Sanitätsdienst stationiert.

Im Fahrdienst werden an den 16 Wiesn-Tagen mehr als 4000 zusätzliche Stunden geleistet. Auf dem Abschnitt Hauptbahnhof – Theresienwiese sind in Spitzenzeiten rund viermal so viele Fahrgäste unterwegs wie in den Hauptverkehrszeiten an normalen Betriebstagen. Bahnen und Busse der MVG legen während der Wiesn mehr als 100 000 Kilometer zusätzlich zurück. Dennoch übersteige die Nachfrage bisweilen das Angebot, so die MVG. Sie empfiehlt deshalb, auch den ausgeschilderten Fußweg zwischen Theresienwiese und Hauptbahnhof zu nutzen.

Für Sauberkeit und die Verfügbarkeit der technischen Anlagen sollen zeitweise bis zu 30 zusätzliche Reinigungskräfte im MVG-Netz unterwegs sein, um akute Verschmutzungen so schnell wie möglich zu entfernen. Zudem sind verschiedene Wartungs- und Entstörungsdienste im Einsatz und kontrollieren in Extraschichten rund um die Uhr Lifte und Rolltreppen und versuchen, schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen, wenn etwas nicht funktioniert. Auch die Rolltreppen an der Theresienwiese werden wie jedes Jahr zur Wiesn angepasst. Mit einer Geschwindigkeit von 0,6 Meter pro Sekunde laufen sie etwas schneller als sonst. Die übliche Geschwindigkeit beträgt 0,5 Meter pro Sekunde. Außerdem seien dort täglich zwei Schichten mit einem Fahrtreppenmonteur besetzt, der bei einem Defekt sofort eingreifen kann.