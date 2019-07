11. Juli 2019, 06:59 Uhr Nach Warnstreik im Nahverkehr Tarifstreit bei der MVG geht weiter

Elf Stunden dauerte am Dienstag der Warnstreik der MVG-Fahrer. Sie versammelten sich im Tramdepot an der Einsteinstraße.

Münchens U-Bahn-, Bus- und Tramfahrer wollen einen neuen Tarifvertrag. Die Verhandlungen werden in der Nacht zum Donnerstag unterbrochen - nach mehr als acht Stunden.

Von Kassian Stroh

Der Tarifkonflikt bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) geht weiter: Nach mehr als acht Stunden Verhandlung unterbrachen die Vertreter der MVG und der Gewerkschaft Verdi ihre Gespräche, ohne ein Ergebnis erzielt zu haben. Das teilten beide Seiten am Donnerstagmorgen mit. Sie wollen sich am Freitag kommende Woche wieder treffen. Bis dahin sehe Verdi von weiteren Warnstreiks im Münchner Nahverkehr ab, teilte ein MVG-Sprecher mit.

Münchens Bus-, Tram- und U-Bahn-Fahrer waren am Dienstag in einen großen Warnstreik getreten. Sie fordern von der MVG mehr Geld. Elf Stunden lang fuhren keine U-Bahnen mehr, nur einige Trams und nur etwa zwei Drittel der Busse. Das war als kraftvolles Zeichen an die MVG gedacht - am Tag nach dem Streik war die dritte Runde der Verhandlungen über einen neuen Haustarifvertrag bei der MVG angesetzt.

Die aber wurden dann nach mehr als acht Stunden in der Nacht zum Donnerstag unterbrochen, die MVG sprach in einer ersten Stellungnahme von "guten und konstruktiven" Gesprächen. Man habe den 19. Juli als nächsten Verhandlungstermin festgesetzt, Warnstreiks werde es bis dahin nicht geben. Diese Frist gibt beiden Parteien nun die Möglichkeit, in Ruhe intern ihre jeweiligen Kompromissmöglichkeiten auszuloten. Wie genau der Verhandlungsstand ist, war von der MVG zunächst nicht zu erfahren. Verdi hat sich zu den Gesprächen noch nicht geäußert.

Die Positionen von MVG und Verdi

Der Vertrag, um den derzeit gerungen wird, gilt für die etwa 1300 Beschäftigten der MVG, fast alle sind als Fahrerinnen und Fahrer im Einsatz. Die MVG hatte ihnen einen neuen angeboten, der 30 Monate gelaufen wäre und der unter anderem drei Lohnerhöhung vorgesehen hätte, sodass am Ende ein Plus von 300 Euro im Monat gestanden wäre.

Verdi hatte zwar nur 200 Euro mehr gefordert - aber bei einer Laufzeit des Vertrags nur bis August 2020. Ein für die Gewerkschaft entscheidender Punkt: Dann wären in gut einem Jahr wieder neue Verhandlungen nötig und Streiks möglich - gemeinsam mit allen anderen Fahrern im öffentlichen Nahverkehr in Bayern, für die ein anderer, bislang besserer Tarifvertrag gilt, der ebenfalls im Sommer 2020 ausläuft. Und der auch für die mehreren hundert Fahrer in München gilt, die noch einen alten Arbeitsvertrag mit den Stadtwerken haben, der Mutterfirma der MVG. Ein solches Streik-Szenario kurz vor der Wiesn will die MVG unbedingt vermeiden. Verdi wiederum will erklärtermaßen beide Tarifverträge aneinander angleichen.