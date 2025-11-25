Die Stadtwerke München (SWM) stellen die Sanierung der Wände am U-Bahnhof Theresienstraße zwei Tage früher fertig als ursprünglich geplant. Damit kann die Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) auf die Sperrung der U-Bahnlinien U2 und U8 am kommenden Wochenende verzichten: Pünktlich zum ersten Advent fahren beide Linien wieder wie gewohnt durch die Innenstadt, teilen die SWM mit.

Die Stadtwerke haben seit Ende Oktober im Rahmen mehrerer Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen die Wände erneuert. Dafür mussten die U2 und die U8 an fünf Wochenenden zwischen Hauptbahnhof und Josephsplatz beziehungsweise Olympiazentrum voll gesperrt werden. Zwar stehen auch am kommenden Wochenende noch Restarbeiten an. Der Bauablauf sowie die Fahr- und Dienstplanung hätten jedoch so umgestellt werden können, dass beide Gleise wieder zur Verfügung stünden.

Von Samstag, 29. November, an fahren die U2 und die U8 wieder nach normalem Fahrplan und damit ohne Streckenunterbrechung. Bis voraussichtlich Anfang März 2026 sind noch weitere Maßnahmen zur Ertüchtigung der U2 im Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Feldmoching geplant, teilt die MVG mit. Dies bringe erneut Änderungen auf der U2 und U8 mit sich.