Ob man es nun „Chaos“ nennt oder „Erneuerungszyklus“: Auch in den nächsten Jahren kommt auf Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr einiges an Ungemach zu. Denn die Stadtwerke München (SWM) haben 2027 und darüber hinaus im U-Bahn- und im Trambahnnetz mehrere große Baustellen mit teils massiven Einschränkungen geplant.

U-Bahn: Am Mittwoch hatten die SWM immerhin eine gute Nachricht zu verkünden: Von diesem Samstag, 28. November, bis 11. April 2027 fahren die U-Bahn-Linien U3 und U6 wieder durch, das zeitraubende Umsteigen in den Schienenersatzverkehr (SEV) entfällt in dieser Zeit. Doch danach gehen die Bauarbeiten an den U-Bahnhöfen Goetheplatz und Poccistraße wieder weiter: Von 12. April bis voraussichtlich 1. August sind die Linien dann erneut zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße unterbrochen. Als Ersatz fahren erneut die Buslinien „U6“ zwischen Implerstraße und Sendlinger Tor und „X6“ zwischen Implerstraße und Hauptbahnhof.

Ganze elf Wochen werden die Linien U4 und U5 unterbrochen. Von 25. Januar bis 11. April erneuern die SWM unter anderem südlich des U-Bahnhofs Theresienwiese acht Weichen und tauschen auch Schotter, Schwellen und Schienen aus. Die U5 verkehrt deshalb nur zwischen Neuperlach Süd und Stachus, von 27. Februar an dann zwischen Neuperlach Süd und Hauptbahnhof. Die U4 pendelt zwischen Arabellapark und Max-Weber-Platz.

Als Alternative empfiehlt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) den Umstieg auf die Tram. Zwischen Stachus und Gondrellplatz fährt über die Westendstraße die Tramlinie 18. Die Linie 19 fährt zwischen Stachus und Pasing Bahnhof, zusätzlich wird es eine Verstärkerlinie 29 zwischen Hauptbahnhof und Pasing geben.

Darüber hinaus verkehren zwischen Stachus, Hauptbahnhof, Heimeranplatz und Laimer Platz SEV-Busse mit der Nummer „U5“ im Fünf-Minuten-Takt. Als weitere Alternative im Westen der Stadt bietet sich auch die S-Bahn an. Damit diese besser erreicht werden kann, verlängert die MVG die Buslinie 57 vom Laimer Platz bis zum S-Bahnhof Hirschgarten.

Zwischen Bogenhausen und Zentrum können Fahrgäste auch mit den Tramlinien 16 und 17 fahren, die 16er-Tram wird dafür eigens nach St.-Emmeram verlängert.

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Tram: Große Einschränkungen erwarten auch die Fahrgäste der Tram – und zwar die nächsten drei Jahre. Die SWM erneuern an zentralen Knotenpunkten Gleise, am Max-Weber-Platz wird der Trambetrieb durch Arbeiten an der Deckelfuge des U-Bahnhofs behindert.

Das bedeutet für die Fahrgäste: Von 8. Februar bis 14. November 2027 werden die Tram 17 und die Nachtlinie N17 zwischen Isartor und Herkomerplatz auf die Route der Tram 16 umgeleitet und fahren durchs Lehel Richtung Bogenhausen. Zwischen Isartor und Effnerplatz verkehren Ersatzbusse.

Von Ende Mai an wird darüber hinaus der Abschnitt zwischen Maxmonument und Max-Weber-Platz gesperrt, was die Linien 19 und 21 betrifft. Die Tram 19 verkehrt dann nur noch in zwei Abschnitten zwischen Pasing und Maxmonument sowie zwischen Max-Weber-Platz und Laimer Bahnhof. Die Tram 21 ist auf Fahrten zwischen Westfriedhof und Maxmonument beschränkt. Den Abschnitt zwischen Max-Weber-Platz und Berg am Laim Bahnhof bedient in dieser Zeit die verlängerte Tramlinie 25.

Im Sommer startete eine Großbaustelle, wodurch die Tramlinien 12, 20 und 21 beeinträchtigt sind

Auch in den Jahren 2028 und 2029 wird der Trambetrieb rund um den Max-Weber-Platz wegen Gleis- und Sanierungsarbeiten im Bereich Einsteinstraße, Schloßstraße und Johannisplatz in Haidhausen zeitweise unterbrochen. Unter anderem entstehen in der Einstein- und der Schloßstraße barrierefreie Haltestellen. An einem genauen Betriebskonzept für die Bauzeit arbeitet die MVG noch. Weitere Infos zur Maßnahme gibt es auf der Sonderseite

mvg.de/max-weber-platz.

Die Tramlinie 18 fährt von 10. Mai bis 28. November nur zwischen Gondrellplatz und St.-Martins-Platz. Zwischen Silberhornstraße, St.-Martins-Platz und Schwanseestraße verkehren ersatzweise Busse. Der Grund: Die SWM erneuern die Tram-Infrastruktur rund um den Betriebshof an der Ständlerstraße. Parallel dazu finden Instandhaltungsarbeiten in der Schliersee- und Schwanseestraße statt.

Eine weitere Großbaustelle startet dann im Sommer, was die Tramlinien 12, 20 und 21 beeinträchtigt. Von 2. August bis 21. November 2027 erneuern die SWM unter anderem am Leonrodplatz Weichen, Gleiskreuzungen und Gleise. Auch am Stiglmaierplatz wird drei Wochen lang eine Weiche ausgetauscht. Die Tram 12 fährt während der Arbeiten zwischen Schwabing Nord und Nordbad und weiter über den Linienweg der Tram 27 zum Petuelring. Zwischen Nordbad und Romanplatz fahren Ersatzbusse. Die Tramlinien 20 und 21 fahren stadtauswärts bis Stiglmaierplatz beziehungsweise Hochschule München. Zwischen Stiglmaierplatz und Westfriedhof sowie Westfriedhof und Moosach richtet die MVG einen SEV ein.