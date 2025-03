„Leistungsprogramm“ statt „Anpassungsprogramm“: Wie jedes Frühjahr verschickt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ihr Programm an Bezirksausschüsse und Verbände und wartet auf deren Stellungnahmen, im Juli entscheidet dann der Stadtrat darüber. Neu ist in diesem Jahr der Titel: Leistungs- statt Anpassungsprogramm. Und dass die MVG, ebenso im Juli, einen Vier-Jahres-Plan für 2027-2030 vorstellen will. Ansonsten ändert sich zum nächsten Fahrplanwechsel im Dezember nicht sonderlich viel. Denn für große Sprünge fehlt der MVG auch dieses Jahr das Geld.