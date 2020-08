Größere Probleme beim Handy-Ticket der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG): Wegen einer technischen Störung konnte man am Mittwochmorgen offenbar über mehrere Stunden keine Tickets in der MVG-App kaufen. Das Problem sei gegen drei Uhr in der Nacht aufgetreten, sagte ein Sprecher, man habe es analysiert, um es "schnellstmöglich abstellen zu können". Seit etwa 8.20 Uhr ließen sich die Tickets nun wieder kaufen. Die Kunden-Hotline der MVG registrierte am Morgen sehr viele Anrufer.

Laut MVG nicht betroffen waren die Ticket-Automaten, dort ließen sich die Fahrkarten für den Münchner Nahverkehr also weiter lösen - wie auch in den Apps des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) und der Deutschen Bahn. In letzterer werden auch Tickets der größeren Nahverkehrsverbünde in Deutschland verkauft, darunter auch die des MVV. Wo genau das Problem in der MVG-App lag, das werde noch analysiert, berichtete der Sprecher. Der Verleih der MVG-Räder sei davon nicht tangiert gewesen.

Nach Angaben der Verkehrsbetriebe wird inzwischen jedes fünfte MVV-Ticket als Handy- oder Online-Ticket verkauft. Seit gut zwei Monaten lassen sich auf diesem Weg auch Wochen- und Monatskarten lösen.