Die Gewerkschaft Verdi hat für 24 Stunden zum Warnstreik im Nahverkehr aufgerufen. Die Tram und die meisten U-Bahnen in München stehen still.

In München hat in der Nacht zu Freitag ein weiterer Warnstreik bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) begonnen. Die meisten U-Bahnen und die Tram fahren MVG-Angaben zufolge nicht. Allerdings hat die U6 (Stand 8 Uhr) nun doch den Betrieb aufgenommen. Es werde ein 10-Minuten-Takt angestrebt, heißt es. Der Busbetrieb ist eingeschränkt, die Fahrzeuge verkehren in unregelmäßigen Abständen. Die Linien 58/68 und 153 sind eingestellt (Stand: 6.25 Uhr).

Die Arbeitsniederlegungen sollen von 3.30 Uhr bis Samstagfrüh um 3.30 Uhr dauern. S-Bahnen, Regionalbusse und Züge des Regionalverkehrs sind von dem Streik nicht betroffen, sie verkehren nach Fahrplan. Die aktuellsten Betriebsmeldungen der MVG finden Sie hier.

Trotz des Streiks schien die Situation auf den Münchner Straßen am Morgen nicht auffällig angespannt - womöglich auch, weil viele Menschen wegen des Brückentags frei haben.

Detailansicht öffnen Die U6 fährt zwar, doch die anderen U-Bahnen stehen still: Der Zugang zum Bahnhof Silberhornstraße ist wegen des Warnstreiks geschlossen. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Die elektronischen Anzeigetafeln an den Tram- oder Bushaltestellen wie hier am Wettersteinplatz weisen auf Beeinträchtigungen durch den Warnstreik hin. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Kommt doch etwas? Warten an der Silberhornstraße. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Auf die MVG nicht angewiesen: Radler an der Poccistraße. (Foto: Robert Haas)

Ob außer der U6 weitere Münchner U-Bahnen im Lauf des Tages den Betrieb aufnehmen, hängt von der Anzahl des verfügbaren Personals in der Leitstelle und im Fahrdienst ab. Bei der Tram liege die Priorität auf der am stärksten nachgefragten Linie 20.

Das MVG-Kundencenter am Hauptbahnhof ist geöffnet. Das Kundencenter am Marienplatz ist hingegen geschlossen, auch das MVG-Fundbüro bleibt wegen des Streiks geschlossen.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag nicht nur beim Nahverkehr in München, sondern in ganz Bayern zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, weil sie sich in fünf Verhandlungsrunden nicht mit den Arbeitgebern einigen konnte. "Die logische Folge sind diese Warnstreiks", erklärte der stellvertretende Landesbezirksleiter von Verdi Bayern, Sinan Öztürk.