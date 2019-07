9. Juli 2019, 06:36 Uhr Streik bei der MVG Wenige Tramlinien und Busse unterwegs

Wegen eines Streiks sind in München aktuell nur die Tramlinien 19, 20 und 25 unterwegs. Die U-Bahn wird voraussichtlich erst mittags wieder fahren.

Wegen eines Warnstreiks, der am Dienstagfrüh um 3.30 Uhr begonnen hat, fahren in München keine U-Bahnen. "Es sind nicht genug Fahrer da, um einen stabilen Takt zu fahren", sagte MVG-Sprecher Matthias Korte. Er rechnet nicht damit, dass vor dem frühen Nachmittag der U-Bahn-Verkehr aufgenommen werden kann.

Die Trambahnen fahren auf den Linien 19, 20 und 25. Sie starten etwa alle zehn bis 20 Minuten und bedienen jeweils die komplette Strecke.

Auf den meisten MetroBus-Linien (50 bis 68) und Expressbus-Linien (X30, X50, X80) sind aktuell etwa die Hälfte der Fahrzeuge unterwegs. Es kommt daher zu größeren Taktlücken, wie Korte sagt. Auf vielen weiteren Linien wird ebenfalls ein eingeschränktes Angebot mit unregelmäßigen Takten angeboten.

Auch nach dem offiziellen Ende des Streiks am Nachmittag wird es noch längere Zeit dauern, bis U-Bahnen, Trambahnen und Busse wieder vollständig im Fahrplan laufen. Die MVG empfiehlt, möglichst auf die S-Bahn und MVV-Regionalbusse auszuweichen. Beides wird nicht bestreikt.

Die MVG informiert laufend im Internet sowie in der App MVG Fahrinfo München, Facebook und Twitter über die aktuelle Betriebslage. Außerdem werden die Kunden über die elektronischen Anzeigen und mit Durchsagen über den Streik informiert.

Hintergrund des Streiks ist ein interner Tarifkonflikt bei der MVG. Die Gewerkschaft Verdi wirft der Verkehrsgesellschaft vor, ihre Mitarbeiter schlechter zu bezahlen als die kommunalen Verkehrsbetriebe in Bayern, die sich an den Tarifvertrag Nahverkehr halten. Für München bedeute das: Die 1300 Mitarbeiter der Stadtwerke-Tochter verdienen weniger als die etwa 500 "Alt-Beschäftigten" der Stadtwerke selbst. "Anders ausgedrückt: Busfahrer in Bamberg verdienen mehr als MVG-Fahrer im teuren München", heißt es bei der Gewerkschaft. Sie fordert deshalb 200 Euro mehr Lohn pro Monat für die MVG-Angestellten.

Die 500 Mitarbeiter mit den alten Tarifverträgen werden, sofern sie nicht im Urlaub oder anderweitig verhindert sind, im Einsatz sein. Von den 1300 zum Streik aufgerufenen Mitarbeitern seien nicht alle Fahrer, sondern sie arbeiteten auch als Kontrolleur oder etwa in der Verwaltung. "Aber jeder, der fahren kann, springt ein", versichert Korte.