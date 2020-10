Viele U-Bahn-, Trambahn- und Busfahrer treten am Montag in den Streik - vielerorts geht es daraufhin eng zu.

Von Andreas Schubert

Gegen 8 Uhr hat sich ein eigenartiger Stau gebildet. In der Thalkirchner Straße, auf der an normalen Werktagen nie sonderlich viel los ist, stehen die Autos zwischen der Lagerhaus- und der Müllerstraße. Gut 1,5 Kilometer sind das, ein Blick in die Smartphone-Navigationsapp verrät, dass die Fahrer offenbar die Isarparallele, auf der es an diesem Morgen mal wieder besonders zäh vorwärts geht, umfahren wollten. Ein Stau folgt dem anderen, auch auf der Lindwurmstraße herrscht stadteinwärts die übliche Rushhour. Zeitweise dicht sind auch viele Einfallstraßen, am Stiglmaierplatz geht vorübergehend nichts mehr, auch an der Orleanstraße oder der Rosenheimer Straße - nur um ein paar Beispiele zu nennen - brauchen Autofahrer viel Geduld. Auch auf dem Mittleren Ring fließt der Verkehr zäh, wie den Verkehrsmeldungen im Radio und im Internet zu entnehmen ist.

Der öffentliche Nahverkehr ist an diesem Montag streikbedingt weitgehend lahmgelegt. Am Montag fährt nur die U-Bahn U 6, die Trambahnen 19 und 25 und viele Busse. Der Streik ist bis 20 Uhr angekündigt, auch danach brauche es noch längere Zeit, bis wieder alle Verkehrsmittel im Takt unterwegs seien, teilt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit.

Dass nur die U6 als einzige Linie fährt, erklärt die MVG mit "Sicherheitsgründen". Lieber eine Linie "halbwegs stabil" betreiben, als auf mehreren Strecken nur vereinzelt Züge aufs Gleis setzen, so erklärt das ein Sprecher der MVG. Bei der Tram sind nur die Linie 19 zumindest im 20-Minuten-Takt und die Linie 25 alle 30 Minuten unterwegs. Und laut MVG sind aktuell auf fast allen Bus-Linien Fahrzeuge unterwegs, und zwar meist im 20-Minuten-Takt.

Viele Pendler haben sich allerdings für alternative Verkehrsmittel auf dem Weg zur Arbeit entschieden. Außer sehr vielen Autos sind wieder auch sehr viele Fahrräder in der Stadt zu sehen. Das Rad ist auch bei mäßigem Wetter und kühleren Temperaturen eine ernsthaften Alternative zum öffentlichen Nahverkehr, wie schon beim Streik vor einem Monat zu beobachten war. Andere steigen lieber aufs Taxi um, zu Engpässen kommt es aber offenbar nicht. Eine Nachfrage in der Taxizentrale ergibt, dass ausreichend Taxis zur Verfügung stehen.

Immerhin fährt die U6 alle zehn Minuten. Doch augenscheinlich wollten sich viele Münchner Pendler darauf nicht verlassen. Denn die Züge sind, anders als zu erwarten gewesen wäre, nur spärlich gefüllt. Abstandhalten ist meistens kein Problem. Dasselbe gilt für die S-Bahn, die innerhalb der Stadt ebenfalls eines der bedeutendsten Verkehrsmittel ist und nicht vom Streik betroffen ist. Nachdem einige Züge morgens noch sehr voll waren, ist die Lage gegen 8.30 Uhr in der Stadt entspannt. Nur vereinzelt lassen sich die Leute zu Unmutsäußerungen über die Streikenden hinreißen. Im Gespräch mit mehreren Fahrgästen zeigt sich: Viele haben auch Verständnis für die Gewerkschaft Verdi, die schon vorab betont hat, sie werde auch in Corona-Zeiten ihr Grundrecht auf Streik wahrnehmen. Anders allerdings ist die Situation in den Bussen.

Die meisten Linien fahren nur alle 20 Minuten, am Goetheplatz wartet eine Menschentraube auf den Ringbus 58, als er ankommt, ist er bereits einigermaßen voll. Trotzdem quetschen sich die Fahrgäste noch mit hinein. Abstandhalten? Keine Chance mehr, so ist es auch in anderen Linien. Im Netz posten erboste Fahrgäste Fotos mit teilweise nicht zitierbaren Kommentaren. Und auch die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ist nicht gerade erfreut. MVG-Chef Ingo Wortmann hatte Verdi vorgeworfen, scheinbar den Bezug zur Realität verloren zu haben.

Zwar gab es am Wochenende eine Einigung in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst. Da das aber mit dem Tarifstreit im Nahverkehr nichts zu tun hat, hat die Gewerkschaft Verdi an ihrem Aufruf zum Warnstreik für diesen Montag festgehalten - auch wenn die MVG-Geschäftsführung am Sonntag an sie appellierte, zu verhandeln statt zu streiken, und die Einigung im öffentlichen Dienst als Vorbild für einen Abschluss zu nehmen.

Bei der MVG gilt für die Fahrerinnen und Fahrer ein Haustarifvertrag, ein Teil von ihnen ist bei den Stadtwerken angestellt, der Muttergesellschaft der MVG; für sie gilt der (tendenziell bessere) bayernweite Tarifvertrag für den öffentlichen Nahverkehr. Da beide Verträge Ende Juni ausgelaufen sind, wird über sie derzeit neu verhandelt. Verdi fordert 4,8 Prozent mehr Lohn sowie höhere Schicht- und Wochenendzuschläge; auch soll die Arbeitszeit reduziert werden. Das ist die MVG nicht willens zu zahlen. Sie argumentiert: Wegen der hohen Einnahmeausfälle in der Corona-Krise gebe es kaum Spielraum.

Schließlich ging es in den vergangenen Wochen noch um einen dritten Tarifvertrag, den es noch gar nicht gibt: Die Gewerkschaften möchten einen bundesweit gültigen Rahmentarifvertrag für den Nahverkehr abschließen. Die MVG hält dagegen: Alles, was Verdi dafür fordere, sei in Bayern und München bereits Standard.